Bắt giữ nhóm người đánh đập du khách nước ngoài để đòi nợ

Công an tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 người liên quan. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Ngày 1/11, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Đà Nẵng), đơn vị vừa điều tra, làm rõ nhóm gồm 2 người Trung Quốc và 2 người Việt Nam có hành vi bắt giữ, đánh đập, đe dọa một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc để đòi khoản nợ 44.000 USD phát sinh từ việc vay tiền đánh bạc tại casino.

Theo thông tin từ Công an, rạng sáng 21/10, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo của bà L.W. (SN 1974, quốc tịch Trung Quốc) về việc bạn trai là ông W. B. (SN 1981, cùng quốc tịch Trung Quốc) bị một nhóm người bắt giữ, đánh đập do liên quan đến khoản nợ tiền đánh bạc.

Lực lượng Cảnh sát điều tra xác minh và phát hiện ông W.B. đang đi bộ trên một tuyến đường thuộc phường Ngũ Hành Sơn nên đưa về trụ sở để làm rõ.

Qua làm việc ban đầu, ông W.B. cho biết đã vay của một người đàn ông Trung Quốc tên Shi Guiming số tiền 300.000 nhân dân tệ, tương đương 44.000 USD, để đánh bạc tại casino nhưng thua hết.

Do không có khả năng trả nợ, ông bị một nhóm người Trung Quốc và Việt Nam bắt giữ, đưa đến nhiều địa điểm trên địa bàn Đà Nẵng để canh giữ, đánh đập, ép buộc trả tiền.

Từ thông tin do bị hại cung cấp, kết hợp rà soát các đối tượng nghi vấn và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã nhanh chóng làm rõ và bắt giữ 4 người liên quan, gồm: Shi Guiming (SN 1989), Wang Bing (SN 1988), cùng quốc tịch Trung Quốc; Nguyễn Văn Mỹ (SN 2003, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) và Trần Tiến Dũng (SN 2005, trú xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Kết quả điều tra xác định, ngày 12/10, ông W.B. cùng bạn gái là L.W. đến casino tham gia đánh bạc và thua hết số tiền mang theo. Thông qua người quen tên Zhao Xiao Wei (SN 1989, quốc tịch Trung Quốc), ông W.B. được giới thiệu gặp Shi Guiming để vay tiền tiếp tục đánh bạc.

Khoảng 1h giờ ngày 13/10, Shi Guiming đồng ý cho ông W. B. vay 300.000 nhân dân tệ. Tuy nhiên, thay vì giao tiền mặt, Shi Guiming đưa số phỉnh tương ứng để ông W.B. sử dụng trong casino, đồng thời yêu cầu viết giấy vay nợ 44.000 USD và giao hộ chiếu để giữ.

Đến khoảng 21h ngày 13/10, sau khi thua hết số tiền vay, ông W.B. được yêu cầu ra khỏi casino gặp Shi Guiming để thỏa thuận việc trả nợ.

Tại đây, Shi Guiming cùng Trần Tiến Dũng sử dụng ô tô đưa ông W.B. về căn hộ tại phường Ngũ Hành Sơn. Trên đường đi, Shi Guiming yêu cầu ông W.B. giao điện thoại để cất giữ, đồng thời tuyên bố phải trả hết nợ mới được trở về.

Từ đây, ông W.B. bị nhóm đối tượng khống chế, canh giữ. Trong các ngày 15, 17 và 19/10, nhóm này tiếp tục đưa ông W.B. đến nhiều địa điểm khác nhau tại phường Ngũ Hành Sơn và phường Thanh Khê. Tại những địa điểm này, Nguyễn Văn Mỹ, Trần Tiến Dũng thay phiên nhau canh giữ bị hại.

Trong khi đó, Shi Guiming nhiều lần sử dụng dây thắt lưng bằng da, Wang Bing dùng tay đánh vào vùng đầu, lưng ông W.B. nhằm ép buộc trả nợ. Không dừng lại ở việc đánh đập, Shi Guiming còn thực hiện các cuộc gọi video cho bà L.W. chứng kiến cảnh bạn trai bị hành hung để gây sức ép buộc chuyển tiền.

Lo sợ ảnh hưởng đến tính mạng bạn trai, bà L.W. đã chuyển 42.000 nhân dân tệ cho Shi Guiming qua tài khoản WeChat. Ngoài ra, ông W.B. còn nhờ một người bạn tại Trung Quốc chuyển thêm 5.000 nhân dân tệ cho Shi Guiming.

Đến tối 20/10, lợi dụng lúc nhóm này lơ là, ông W.B. đã bỏ trốn khỏi căn hộ và chạy về hướng phường Ngũ Hành Sơn. Qua kiểm tra, lực lượng Công an ghi nhận trên cơ thể bị hại có một số thương tích tại vùng lưng, tay và chân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can và bắt tạm giam về các tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” và “Cưỡng đoạt tài sản”.