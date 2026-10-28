Bắt giữ nhóm giang hồ mạng 'Cọp đen' sản xuất phim bạo lực đầu độc giới trẻ

Nhóm giang hồ mạng “Cọp đen" bị khởi tố - (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Ngày 27/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 20 đối tượng nhóm giang hồ mạng "Cọp đen" để điều tra về các hành vi vi phạm pháp luật.

Sản xuất "phim rác" bạo lực để câu view, kiếm tiền

Theo thông tin từ Công an TP Đồng Nai, 20 đối tượng thuộc nhóm “Cọp đen” vừa bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" theo Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2019 đến nay, các đối tượng gồm: Đào Ngọc Giàu, Nguyễn Hoàng Việt, Trần Văn Ân và Diệp Quốc Tuấn đã bàn bạc, lên kịch bản và tổ chức quay phim tại nhiều địa điểm trên địa bàn TP Đồng Nai cũng như một số khu vực khác.

Nhóm giang hồ mạng “Cọp đen" trong video “Ơn nghĩa giang hồ”- (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Nhóm này đã sản xuất tổng cộng 5 bộ phim ngắn bao gồm: Ơn nghĩa giang hồ (4 tập); Thành phố Sói (3 tập); Ơn đền oán trả (2 tập); Khu tao sống (2 tập); Hồng lửa (1 tập).

Dù không được cơ quan có thẩm quyền nào cấp phép, các bộ phim này vẫn được nhóm "Cọp đen" đăng tải công khai trên các nền tảng YouTube, Facebook, TikTok. Mục đích của các đối tượng là câu lượt xem, lượt thích nhằm thu lợi nhuận từ quảng cáo trên các nền tảng trả phí, đồng thời đánh bóng tên tuổi, tạo danh tiếng ảo trong giới "giang hồ mạng".

Đầu độc giới trẻ

Để thu hút sự tò mò của người xem, đặc biệt là đối tượng thanh thiếu niên, kịch bản của nhóm “Cọp đen” tập trung xây dựng các hình tượng “đại ca” xã hội đen đề cao bạo lực, sự liều lĩnh và cách hành xử luật rừng.

Hầu hết các cảnh quay đều có sự tham gia của các đối tượng xăm trổ, sử dụng ngôn ngữ thô tục, chửi thề bừa bãi, xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự và nhân phẩm của người khác.

Nội dung cốt truyện xoay quanh các tình tiết tiêu cực như tranh giành địa bàn, bảo kê, cờ bạc và các cuộc thanh trừng đẫm máu giữa các băng nhóm. Để tăng tính kích động, các đối tượng đã sử dụng hàng loạt đạo cụ nguy hiểm như đao, kiếm, súng tự chế để dàn dựng các cảnh đâm chém, đánh nhau.

Các đạo cụ được các đối tượng sử dụng để quay trong phim - (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Sau khi sản xuất xong, các tập phim được gắn hàng loạt từ khóa (hashtag) như: “Phim xã hội đen”, “Phim về giang hồ hay nhất”, “Anh em xã hội”... để thuật toán dễ dàng lan truyền rộng rãi.

Tiếp đó, các thành viên trong nhóm dùng nhiều tài khoản cá nhân để chia sẻ chéo nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận. Tài liệu xác minh ban đầu cho thấy, chiêu trò này đã giúp một số tập phim đạt con số kỷ lục với hơn 4 triệu lượt xem mỗi tập.

Hiện, Công an TP Đồng Nai đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, củng cố hồ sơ tài liệu để xử lý nghiêm các đối tượng và các hành vi liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Súng tự chế được các đối tượng sử dụng để quay, dựng video có nội dung bạo lực - (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Công an TP Đồng Nai cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ nhằm rà soát, chủ động nắm tình hình trên không gian mạng, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các nội dung độc hại có dấu hiệu vi phạm pháp luật tương tự.

Qua vụ án này, cơ quan công an đưa ra khuyến cáo người dân, đặc biệt là giới trẻ cần tỉnh táo, có bộ lọc kỹ lưỡng khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội.

Người dân tuyệt đối không chia sẻ, bình luận tích cực hoặc tiếp tay lan truyền các nội dung phản cảm, bạo lực, sai sự thật chỉ vì hiếu kỳ.

Khi phát hiện các nội dung có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên không gian mạng, người dân cần chủ động lưu lại bằng chứng và thông báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời xác minh, xử lý.

Kiên quyết làm sạch nội dung độc hại trên không gian mạng

Trước đó, ngày 22/9/2026, căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Cụ thể, Phạm Tiến Mạnh, tức “Thật Mạnh” (SN 1990, trú tại Hưng Yên) và Nguyễn Ngọc Tuý (SN 1992; trú tại Hà Nội) bàn bạc, thống nhất tạo tài khoản kênh “Đời TV” trên nền tảng mạng xã hội Youtube để sản xuất và đăng tải các đoạn phim ngắn.

Các bị can (từ trái qua phải): Nguyễn Văn Dũng; Phạm Trung Kiên; Phạm Tiến Mạnh - (Ảnh: Bộ công an).

Mạnh, Tuý tìm, thuê Bàn Văn Huấn (SN 1994, trú tại tỉnh Tuyên Quang), Vũ Duy Mẫn (SN 1991, trú tại tỉnh Ninh Bình), Lê Đình Quyền (SN 1990, trú tại Hà Nội), Vũ Bá Đằng (SN 1994; trú tại tỉnh Bắc Ninh) tham gia đạo diễn, quay các phân cảnh, chuẩn bị đạo cụ để sản xuất phim.

Ngoài ra, Mạnh tìm và bàn bạc với Nguyễn Văn Dũng (tên gọi khác là “Dũng trọc Hà Đông” là đối tượng giang hồ nổi tiếng, được chú ý trên mạng xã hội), Nguyễn Văn Giang (tên gọi khác là “Giang rồng”), Phạm Trung Kiên, Phạm Văn Quyết, Tạ Hữu Huấn, Phạm Quang Đức, Phạm Quang Chung, Nguyễn Đức Tuyên, Trần Văn Cường, Vũ Thành Công, Nguyễn Hữu Huy (là những người họ hàng, thân quen, người thường xuyên đăng ký, theo dõi tài khoản "Đời TV" của Mạnh).

Phạm Tiến Mạnh và các đối tượng đã sản xuất nhiều bộ phim ngắn rồi đăng tải trên nền tảng Youtube, trong đó có 3 bộ phim: “Kẻ phản bội” dài 12 phút 15 giây; “Cuộc chơi sắp đặt” dài 12 phút 31 giây; “Phi vụ cuối cùng” dài 39 phút 37 giây.

Nội dung và hình ảnh trong phim mang đậm màu sắc “xã hội đen” như sinh hoạt băng nhóm, sử dụng dao kiếm, súng đạn để thanh toán, cổ suý bạo lực, tệ nạn xã hội… rồi đăng tải trên nền tảng Youtube có hàng triệu lượt xem, tương tác.

Mục đích của nhóm đối tượng là thu hút người đăng ký, theo dõi, tăng lượt xem, lượt thích và tương tác để tạo nguồn thu từ nền tảng YouTube.

Để thực hiện việc sản xuất phim, Mạnh và Túy tìm, thuê nhiều người tham gia các công đoạn như đạo diễn, quay phim, chuẩn bị đạo cụ và dàn dựng các phân cảnh.

Cơ quan công an nhận định những tác động này có thể ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội cũng như hình ảnh, uy tín của các cơ quan, tổ chức.