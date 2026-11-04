Bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp, tiêu thụ cáp điện chiếu sáng đường cao tốc

Vào khoảng 1h, ngày 29/10, tại khu vực đường gom cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua thôn Dương Loan, công an xã Nguyễn Lương Bằng phát hiện Phạm Hữu T. (SN 1994, trú tại xã Gia Lộc, TP. Hải Phòng) điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua đấu tranh, T. khai nhận đang trên đường đi cắt trộm dây điện.

Đối tượng và tang vật vụ án.

Mở rộng xác minh, cơ quan công an làm rõ T. cùng đồng phạm là Chí (SN 1990, trú tại phường Thạch Khôi, TP. Hải Phòng) đã thực hiện các vụ trộm cắp dây cáp điện chiếu sáng trên tuyến cao tốc, đoạn qua địa bàn xã Thượng Hồng và xã Đường An trong các ngày 26 và 27/10/2026.

Sau khi trộm cắp, các đối tượng mang số dây cáp điện trên bán cho Nguyễn X.T. (SN 1988, tạm trú tại phường Thành Đông, TP. Hải Phòng), với tổng số tiền 9,4 triệu đồng.

Công an xã Nguyễn Lương Bằng đã triệu tập các đối tượng liên quan, thu hồi toàn bộ 61kg dây cáp điện bị trộm cắp, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.