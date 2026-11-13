Bắt giữ nhóm đối tượng sử dụng ma túy trên xe ô tô

Trước đó, vào ngày 3/10, Đoàn Mạnh Duy (SN 2003) điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 29E-702.xx đón Bùi Đức An (SN 1995) và Nguyễn Nhật Quang (SN 2004), cùng trú tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy Ketamine ngay trên xe.

Đáng chú ý, các đối tượng phân công người chuẩn bị, cung cấp ma túy, thay đổi vị trí ngồi và người điều khiển phương tiện để thay nhau sử dụng ma túy.

Đồng thời, nhóm đối tượng di chuyển qua nhiều địa bàn nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Các đối tượng sử dụng ma tuý trên xe ô tô được Camera hành trình ghi lại. (Ảnh: CAHY).

Khi xe di chuyển trên đường ĐT379, tổ công tác liên ngành Công an tỉnh Hưng Yên tiến hành dừng xe kiểm tra đối tượng.

Phát hiện lực lượng Công an, 2 đối tượng An và Quang bỏ chạy, còn Duy ở lại trên xe.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 túi nilon chứa 0,3016 gram ma túy Ketamine, cùng 0,437 gram ma túy Ketamine bám dính tại một số vị trí trong xe và các vật dụng liên quan.

Vật chứng liên quan vụ việc các đối tượng sử dụng ma túy trên xe ô tô. (Ảnh: CAHY).

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 12/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Mạnh Duy và Bùi Đức An về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo khoản 2, Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Bên cạnh đó, tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối với Nguyễn Nhật Quang theo quy định.

Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.