Bắt giữ nhóm đối tượng khống chế, đánh đập con nợ để đòi nợ 44.000 USD

Cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng

Trước đó, ngày 21-10, Phòng CSHS tiếp nhận tin báo của bà Liu Wei (1974, quốc tịch Trung Quốc) về việc bạn trai là ông Wu Baoli (1981, cùng quốc tịch) bị một nhóm đối tượng bắt giữ, đánh đập do liên quan đến khoản nợ tiền đánh bạc. Xác định vụ việc có dấu hiệu xâm phạm nghiêm trọng quyền tự do thân thể, sức khỏe và tài sản của người khác, Phòng CSHS khẩn trương triển khai nhiều tổ công tác xác minh, truy tìm bị hại và rà soát các đối tượng nghi vấn.

Quá trình truy xét, lực lượng Công an phát hiện ông Wu Baoli đang đi bộ lang thang trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn nên đưa về trụ sở làm việc. Qua khai thác, ông Wu Baoli cho biết đã vay của Shi Guiming (1989, quốc tịch Trung Quốc) 300.000 nhân dân tệ (tương đương 44.000 USD) để tiếp tục đánh bạc tại casino. Sau khi thua hết số tiền, không có khả năng trả nợ, ông bị nhóm người Trung Quốc và Việt Nam khống chế, đưa đến nhiều địa điểm để canh giữ, hành hung và gây sức ép.

Từ lời khai của bị hại, thông tin người báo tin và kết quả rà soát địa bàn, Phòng CSHS tập trung xác minh các mối quan hệ, di biến động của những người liên quan, dựng lại quá trình bắt giữ, di chuyển và khống chế nạn nhân. Qua đó, lực lượng Công an xác định, bắt giữ 4 đối tượng gồm: Shi Guiming, Wang Bing (1988, quốc tịch Trung Quốc), Nguyễn Văn Mỹ (2003, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) và Trần Tiến Dũng (2005, trú xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Kết quả điều tra bước đầu xác định, ngày 12-10, ông Wu Baoli cùng bạn gái đến casino đánh bạc và thua hết tiền mang theo. Thông qua người quen, ông được giới thiệu gặp Shi Guiming để vay tiền. Rạng sáng 13-10, Shi Guiming đồng ý cho vay 300.000 nhân dân tệ nhưng đưa phỉnh có giá trị tương ứng để đánh bạc, đồng thời yêu cầu viết giấy vay nợ 44.000 USD và giao hộ chiếu để giữ.

Đến tối cùng ngày, sau khi tiếp tục thua hết số tiền vay, ông Wu Baoli được đưa về một căn hộ tại phường Ngũ Hành Sơn. Shi Guiming giữ điện thoại, tuyên bố phải trả hết nợ mới được trở về. Từ đó, nạn nhân bị nhóm đối tượng khống chế, tước đoạt quyền tự do đi lại. Trong các ngày 15, 17 và 19-10, ông tiếp tục bị đưa đến nhiều địa điểm trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn và Thanh Khê để canh giữ. Shi Guiming dùng dây thắt lưng đánh, Wang Bing dùng tay đánh vào vùng đầu, lưng nhằm uy hiếp, buộc trả nợ.

Đáng chú ý, Shi Guiming còn gọi video cho bà Liu Wei chứng kiến cảnh bạn trai bị hành hung để gây áp lực chuyển tiền. Lo sợ tính mạng bạn trai bị đe dọa, bà Liu Wei đã chuyển 42.000 nhân dân tệ qua WeChat; ông Wu Baoli cũng nhờ một người bạn tại Trung Quốc chuyển thêm 5.000 nhân dân tệ cho đối tượng này.

Tối 20-10, lợi dụng sơ hở của nhóm canh giữ, ông Wu Baoli đã trốn thoát. Sau đó được lực lượng Công an phát hiện, đưa về làm việc.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can nêu trên về các tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” và “Cưỡng đoạt tài sản”, đồng thời bắt tạm giam để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

X.SƠN