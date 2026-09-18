Bắt giữ nhóm đối tượng chém người trong quán nước ở Hải Phòng

Sáng 18/9, Công an TP Hải Phòng thông tin, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP về tăng cường đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, nhất là các nhóm đối tượng sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn.

Lực lượng Công an thành phố đã khẩn trương điều tra, truy xét, bắt giữ nhóm đối tượng liên quan vụ dùng kiếm, tuýp sắt tấn công một người dân trên địa bàn phường Hải An, TP Hải Phòng.

Đối tượng Hoàng Tiến Thịnh tại cơ quan công an.

Vào khoảng 11h20 ngày 15/9/2026, anh L.H.H (SN 1984) đang ngồi uống nước tại khu vực Đồng Xá, phường Hải An, TP Hải Phòng thì bất ngờ bị một nhóm đối tượng đi xe máy, mang theo hung khí lao vào tấn công làm anh H bị thương.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Phòng Cảnh sát Hình Sự phối hợp với Công an phường Hải An và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP khẩn trương tổ chức xác minh, truy xét nóng, làm rõ các đối tượng liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trước đó giữa Hoàng Tiến Thịnh (SN 2003, trú tại TDP Thành Tô 3, phường Hải An) với anh trai sinh đôi của anh L.H.H; nhóm đối tượng của Thịnh nhầm anh L.H.H là người có mâu thuẫn nên đã sử dụng hung khí tấn công.

Các đối tượng liên quan.

Với tinh thần quyết liệt, không để các đối tượng coi thường pháp luật, sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn gây mất an ninh, trật tự; lực lượng công an đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ các đối tượng liên quan, tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Duy Thanh