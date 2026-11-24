Sáng 24/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM cho biết đã bắt giữ 6 người trong vụ cầm dao tự chế tấn công người tại cây xăng số 12 trên đường Dương Quảng Hàm.

Như Tri Thức và Cuộc Sống đã thông tin, vụ việc xảy ra vào rạng sáng 22/11 tại cây xăng số 12 (đường Dương Quảng Hàm, phường Hạnh Thông). Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM đã phối hợp với Công an phường Hạnh Thông nhanh chóng vào cuộc truy xét và bắt giữ toàn bộ những người liên quan.

Theo điều tra ban đầu, 6 người này đều sinh từ năm 2009 đến năm 2012.

Nhóm thiếu niên bị bắt cùng các tang vật liên quan.

Qua làm việc, cơ quan công an xác định vào khoảng 1h ngày 22/11, cả nhóm mang theo 5 con dao tự chế khi đi đường, sẵn sàng sử dụng để đánh nhau nếu gặp người gây chuyện.

Đến khoảng 2h15 cùng ngày, khi di chuyển đến khu vực cây xăng số 12 trên đường Dương Quảng Hàm, cả nhóm thấy có 9 người đang dừng xe đổ xăng.

Lúc này, 5 người mỗi người cầm một con dao tự chế lao vào tấn công một thiếu niên sinh năm 2011. Khi nạn nhân cùng những người đi chung hoảng sợ bỏ chạy, nhóm này tiếp tục cầm hung khí truy đuổi để đánh, gây náo loạn và mất an ninh trật tự tại khu vực.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi của từng người để xử lý nghiêm theo quy định.