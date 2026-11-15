Bắt giữ nhiều phương tiện khai thác, vận chuyển trái phép cát sông

Ngày 15/11, Thủy đoàn II (Cục CSGT, Bộ Công an) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long xử lý nhóm đối tượng cùng phương tiện có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản (cát sông).

Phương tiện vận chuyển, khai thác trái phép cát sông.

Thông tin ban đầu, qua công tác tuần tra, rạng sáng 14/11, trên tuyến sông Hàm Luông (đoạn qua thủy phận thuộc xã Tân Hào), Thủy đoàn II chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long kiểm tra, phát hiện 3 phương tiện đang trực tiếp khai thác cát trái phép, tổng lượng cát trên 3 phương tiện ước tính khoảng 71 m³.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện một sà lan khác đang vận chuyển khoảng 108 m³ cát, neo đậu chờ tiếp nhận thêm cát từ các phương tiện khai thác. Tổng lượng cát trên 4 phương tiện ước tính ban đầu khoảng 180 m³.

Cơ quan Công an đang điều tra, xử lý người và phương tiện vi phạm.

Thời điểm kiểm tra, những người có mặt trên các phương tiện chưa xuất trình đầy đủ giấy tờ liên quan đến người điều khiển, phương tiện và giấy phép hoạt động khai thác cát. Riêng người điều khiển sà lan chưa xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số cát đang vận chuyển.