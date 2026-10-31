Bắt giữ nhiều đối tượng sử dụng máy POS để trục lợi

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Hiển

Thời gian gần đây, lực lượng công an toàn quốc phát hiện nghi vấn các đối tượng đã lợi dụng kẽ hở này bằng cách đi thuê, gom nhiều máy POS về lập ra các "cửa hàng ma". Thay vì dùng để bán hàng thật, chúng dùng máy này để "quẹt khống" - tức là tạo ra các giao dịch giả mạo để giúp khách rút tiền mặt hoặc đáo hạn thẻ tín dụng trái phép, qua đó thu lời bất chính từ tiền phí chênh lệch.

Qua công tác rà soát, nắm tình hình, Phòng An ninh điều tra Công an thành phố Bắc Ninh phát hiện trên địa bàn có một số đối tượng thu gom, cho thuê máy POS để hoạt động rút tiền mặt và đáo hạn thẻ tín dụng trái quy định đã bắt giữ.

Ngày 20/10/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Quản Đức Cường (sinh năm 1980), trú tại đường Lê Lợi, thuê nhà tại đường Trần Đăng Tuyển, cùng phường Bắc Giang và Trần Văn Hiển (sinh năm 1993), thường trú tại xã Quỹ Nhất (tỉnh Ninh Bình), hiện ở tại Vinhomes Sky Park, phường Bắc Giang, để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Cường

Theo điều tra, từ năm 2022, Cường gom các máy POS đăng ký tại nhiều ngân hàng và trực tiếp cung cấp dịch vụ rút tiền, đáo hạn thẻ tín dụng và cho người khác thuê lại thiết bị. Thủ đoạn chính là tạo ra các giao dịch mua bán không có thật.

Khách hàng không mua hàng nhưng vẫn đưa thẻ cho đối tượng quẹt qua máy POS, hệ thống ghi nhận như một giao dịch thanh toán hợp pháp. Sau đó, đối tượng chuyển lại tiền mặt cho khách sau khi trừ phí dịch vụ. Cường khai thu phí khách hàng từ 1,55-1,8% giá trị giao dịch, trong khi phí thuê máy thấp hơn.

Đối với Trần Văn Hiển, từ năm 2024 đến nay, đối tượng thuê tổng cộng 66 máy POS, trong đó cho thuê lại 57 máy để các đối tượng khác thực hiện dịch vụ tương tự với mức phí thu của khách từ 1,4-1,8% giá trị giao dịch.

Tang vật vụ án

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định, tham gia hoạt động này với Hiển còn có Lương Ngọc Vũ (sinh năm 1994), trú tại tổ dân phố Kế, phường Bắc Giang và Vũ Văn Hiệp (sinh năm 1994), trú tại xã Quỹ Nhất (tỉnh Ninh Bình).

Nhóm của Hiển đã tạo các giao dịch thanh toán khống qua máy POS để thu lợi từ phí dịch vụ. Hoạt động của các đối tượng có thể thiệt hại cho các ngân hàng từ 1,2-2,6% giá trị số tiền rút do không thu được các khoản phí, lãi theo cơ chế rút tiền thông thường.

Hiện vụ việc cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra để làm rõ vai trò, hành vi của những đối tượng liên quan và các mắt xích trong đường dây hoạt động cho thuê, sử dụng máy POS để rút tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng trái quy định. Qua đó, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật, kịp thời phát hiện, ngăn chặn phương thức, thủ đoạn tương tự.