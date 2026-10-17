Bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Đồng Nai về tăng cường đấu tranh với tội phạm ma túy trên không gian mạng, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng CSQLHC về TTXH cùng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Qua đó phát hiện tài khoản Facebook “Ng.H” có dấu hiệu đăng tải thông tin giao dịch mua bán trái phép chất ma túy.

Các đối tượng mua ma tuý trên mạng xã hội về sử dụng.

Quá trình xác minh, lực lượng Công an xác định Huỳnh Lưu Nghĩa (SN 2004 ở phường Trị An, TP Đồng Nai) là chủ tài khoản trên nên tiến hành bắt giữ để điều tra, làm rõ. Làm việc với cơ quan Công an, Nghĩa khai nhận đã lập 2 tài khoản facebook cùng sử dụng tên “Ng.H” để đăng tải thông tin giao dịch mua bán ma túy trên mạng xã hội. Kết quả test nhanh cho thấy Nghĩa dương tính với ma túy loại Methamphetamine.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an đã bắt giữ các đối tượng Lê Sỹ Dũng (SN 2005), Trần Văn Tài (SN 1999), Nguyễn Xuân Tuân (SN 1999), Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1993), Phan Văn Minh Tứ (SN 2001) cùng ngụ TP Đồng Nai và Huỳnh Văn Phết (SN 1990, quê Cà Mau). Tang vật thu giữ gồm 7 gói ma túy, 5 bộ dụng cụ sử dụng ma túy cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Trần Thị Thuý An bị bắt giữ cùng tang vật.

Trong quá trình đấu tranh với tội phạm ma túy trên không gian mạng, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện tài khoản Facebook “T. P” có dấu hiệu liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xác định Tr.C.Đ (SN 2005 ở phường Trấn Biên, TP Đồng Nai) là chủ tài khoản trên và đưa về trụ sở Công an phường Trấn Biên để làm việc. Tại cơ quan Công an, Đ khai nhận đã sử dụng tài khoản Facebook có tên “T.P” tham gia nhóm “Đập đá nam nữ giao lưu kết nối” nhằm nhắn tin, lừa đảo những người có nhu cầu mua ma túy. Đ cũng khai nhận đã mua ma túy qua mạng xã hội từ một tài khoản có tên “Th.A”.

Tiếp tục truy xét nguồn cung, Công an bắt giữ Trần Thị Thúy An để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 6 gói nylon hàn kín chứa ma túy dạng đá, 1 chiếc kéo bằng kim loại, 1 cân điện tử tiểu ly và 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy.