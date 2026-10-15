Bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi giết người

Hai đối tượng Phạm Minh Phúc (bên trái) và Nguyễn Hoàng Nhật bị bắt giữ.

Mới đây nhất, xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, tối 12-10, đối tượng Phạm Minh Phúc (2000, trú xã Ia Ly, Gia Lai) mang theo dao tìm đến khu ký túc xá nơi bạn gái sinh sống xông vào đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Phúc đến Cơ quan Công an đầu thú.

Ngày 14-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Minh Phúc để điều tra, làm rõ về hành vi “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án là chị K.S. (2006, sinh viên của Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại Gia Lai, tại phường Hội Phú, Gia Lai).

Theo thông tin ban đầu, giữa chị K.S. có mối quan hệ tình cảm yêu đương với Phạm Minh Phúc từ năm 2024. Thời gian gần đây, cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn khi chị K.S. nhiều lần đòi chia tay. Phúc nghi ngờ chị K.S. có quan hệ tình cảm với người khác.

Tối 12-10, Phúc đi nhậu cùng bạn bè. Đến khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, sau cuộc nhậu, Phúc mang theo một con dao đến phòng ký túc xá của chị K.S. ở Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại Gia Lai để tìm. Khi đến nơi, Phúc phát hiện phòng bạn gái đóng kín cửa nên đã dùng gạch đập vỡ cửa kính để mở cửa chính xông vào trong phòng, cầm dao xông đến đâm nhiều nhát vào người chị K.S..

Chị K.S. được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, song đã tử vong ngoại viện với các vết thương vùng cổ, ngực, lưng, tay. Sau khi gây án, Phúc đã đến Cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra làm rõ vụ án mạng.

Cũng do mâu thuẫn tình cảm, tối 3-10, tại mộ nhà trọ ở xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ án mạng khiến 1 người chết và 1 người bị thương. Ngày 14-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Minh Hiểu (1988, trú xã Tây Sơn) về hành vi: “Giết người”.

Theo điều tra ban đầu, tối 3-10, Hiểu sau khi đi nhậu với bạn đã chạy xe máy đến phòng trọ bạn gái là chị Nguyễn Thị B.D. (1999) trên đường Lê Lợi (thuộc thôn Phú Xuân, xã Tây Sơn). Khi Hiểu đến nơi thì thấy trong phòng lúc này ngoài chị D. còn có anh Đ.T.S. (1995, trú xã Bình Phú) nên nảy sinh ghen tuông. Ngay sau đó cả 3 người xảy ra mâu thuẫn, cãi vã liên quan chuyện tình cảm.

Thấy sự việc gây ồn ào, chủ nhà trọ can ngăn, yêu cầu Hiểu ra về. Đối tượng sau đó về nhà lấy con dao, quay lại phòng trọ vào lúc 20 giờ cùng ngày và lao vào tấn công chị D. và anh S. Hậu quả chị D. bị đâm, chém nhiều nhát bị thương nặng, nằm gục tại hiện trường, tử vong trên đường đi cấp cứu; anh S. bị chém gây thương tích được đưa đi cấp cứu. Sau khi gây án, Hiểu đến trụ sở Công an xã Tây Sơn đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi.

Liên quan đến công tác đấu tranh, truy xét tội phạm giết người, ngày 13-10, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Gia Lai phối hợp Công an phường Quy Nhơn (Gia Lai) cùng các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ Nguyễn Hoàng Nhật (1993, trú phường Thị Nại, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (cũ); nay là phường Quy Nhơn), đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội: “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 22-4-2019, Nhật cùng đồng bọn điều khiển xe mô-tô, sử dụng hung khí đánh nhau với nhóm của Thái Văn Thiên (1995, trú phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn cũ). Hậu quả, một người của nhóm Thiên là Đào Trọng Thiện(1984, trú phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn cũ) bị tử vong. Sau khi gây án, Nhật bỏ trốn nên ngày 9-12-2022, Nguyễn Hoàng Nhật bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định (cũ) ra quyết định truy nã đặc biệt về tội: “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Ngoài hành vi phạm tội và bị truy nã trong vụ án trên, ngày 15-12-2022, đối tượng Nhật còn bị Công an TP Quy Nhơn (cũ) ra Quyết định truy nã về tội: “Cố ý gây thương tích”.

Việc tập trung tối đa lực lượng truy bắt thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Hoàng Nhật đã thể hiện tinh thần quyết liệt trong đấu tranh phòng chống tội phạm của Phòng Cảnh sát hình sự theo đúng tinh thần chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai không để đối tượng gây án sống nhởn nhơ, coi thường pháp luật.