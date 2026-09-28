Bắt giữ người phụ nữ đưa thi thể người chết đến ngân hàng làm thủ tục vay tiền

Theo Reuters, vụ việc kỳ lạ xảy ra vào ngày 16/4/2024 tại một chi nhánh ngân hàng ở vùng ngoại ô thành phố Rio de Janeiro.

Người phụ nữ tên Erika Vieira Nunes đã đưa người đàn ông đến quầy giao dịch và thông báo với nhân viên rằng ông muốn vay khoản tiền 17.000 real Brazil (tương đương khoảng 3.250 USD vào thời điểm đó).

Vụ việc nhanh chóng gây chấn động dư luận sau khi đoạn video từ camera an ninh của ngân hàng được công bố.

Người phụ nữ đưa thi thể người đàn ông đã qua đời vào ngân hàng ở Brazil để yêu cầu vay tiền dưới danh nghĩa của ông. Ảnh: Reuters

Hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy Nunes ngồi cạnh và liên tục trò chuyện, hối thúc người đàn ông ký vào hồ sơ vay vốn. Thậm chí, bà ta còn chủ động cắm bút vào tay ông và cố gắng di chuyển bàn tay hướng về phía tờ giấy nhưng nạn nhân không hề có phản ứng. Khi không thấy người đàn ông cử động, Nunes đã ngỏ ý muốn ký thay ông.

Để che giấu, người phụ nữ giải thích với nhân viên ngân hàng rằng việc ông không nói chuyện là tình trạng bình thường. Trong một khoảnh khắc khác, bà ta còn nói nếu ông cảm thấy không ổn thì sẽ đưa đến bệnh viện.

Tuy nhiên, màn kịch này không qua mắt được các nhân viên giao dịch. Họ bắt đầu nghi ngờ khi thấy đầu của người đàn ông liên tục ngả oặt ra phía sau mỗi khi không có bàn tay của Nunes đỡ lấy.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, phía ngân hàng đã lập tức gọi điện báo cảnh sát. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, bắt giữ Nunes ngay tại hiện trường với cáo buộc gian lận, đồng thời đưa thi thể nạn nhân đến nhà xác.

Điểm gây tranh cãi lớn nhất của vụ án là thời điểm tử vong của nạn nhân. Luật sư bào chữa cho Nunes lập luận rằng người đàn ông đã đột tử ngay tại ngân hàng. Tuy nhiên, kết luận giám định pháp y lại bác bỏ hoàn toàn điều này.

Cảnh sát cho biết người đàn ông đã qua đời từ trước đó và tử vong trong tư thế nằm. Điều này đồng nghĩa với việc ông đã là một thi thể khi bị Nunes đẩy đến ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo.

Đoạn video ghi lại cảnh người phụ nữ thản nhiên thao túng thi thể để ký giấy vay nợ hiện vẫn đang là tâm điểm bàn tán tại Brazil.