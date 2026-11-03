Bắt giữ người nước ngoài vận chuyển gia súc trái phép qua biên giới

Cán bộ Đồn Biên phòng Chiềng On kiểm tra phương tiện và số gia súc vận chuyển qua biên giới. (Ảnh: QUÀNG HÙNG)

Vào hồi 1 giờ 15 phút ngày 2/11, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực mốc 231, thuộc địa phận bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, tỉnh Sơn La, Tổ công tác Đồn Biên phòng Chiềng On phát hiện một người đàn ông điều khiển ô-tô tải biển kiểm soát 1183 (Lào) đi từ phía bên kia biên giới vào Việt Nam theo đường mòn.

Qua kiểm tra, người này khai tên Lò Chựa, sinh năm 1988, quốc tịch Lào, trú tại bản Se, xã Xieng Khuo, huyện Xieng Khuo, tỉnh Houaphanh (Lào). Trên xe ô-tô tải có 9 con bò.

Số gia súc nhập cảnh trái phép qua biên giới đang được tạm giữ tại Đồn Biên phòng Chiềng On. (Ảnh: QUÀNG HÙNG)

Người điều khiển phương tiện không xuất trình được giấy tờ tùy thân và giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số gia súc vận chuyển qua biên giới.

Tổ công tác đã đưa người, phương tiện và tang vật về Đồn Biên phòng Chiềng On để xác minh, làm rõ.

Hiện, đơn vị đang phối hợp các lực lượng chức năng liên quan điều tra, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.