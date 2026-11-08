Bắt giữ người đàn ông vận chuyển tiền tỷ trái phép qua biên giới

Ngày 8/11, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh An Giang xác định 4.370 tờ tiền trong vụ vận chuyển tiền trái phép qua biên giới là tiền thật. Đây là tang vật thu giữ trong vụ vận chuyển trái phép tiền từ Campuchia vào Việt Nam, có tổng giá trị 1,295 tỷ đồng.

Trước đó, chiều 3/11, tại khu vực bờ sông biên giới xã Khánh Bình (tỉnh An Giang), lực lượng Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang và Công an xã Khánh Bình bắt quả tang Đặng Văn Hưng (SN 1963, ngụ xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang) vận chuyển trái phép tiền qua biên giới Việt Nam - Campuchia.

Thùng xốp chứa 4.370 tờ tiền trị giá gần 1,3 tỷ đồng. (Ảnh: Công an An Giang)

Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ một thùng xốp chứa 4.370 tờ tiền, gồm các mệnh giá 100.000 đồng, 200.000 đồng và 500.000 đồng. Số tiền này được gửi trưng cầu giám định và kết quả đều là tiền thật.

Từ vị việc trên, Công an tỉnh An Giang khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về việc mang tiền Việt Nam đồng và ngoại tệ qua biên giới; không vận chuyển trái phép tiền tệ hoặc nhận vận chuyển tiền thuê cho người khác khi không rõ nguồn gốc, mục đích.

Khi xuất cảnh, nhập cảnh mang theo tiền mặt, người dân phải thực hiện việc khai báo hải quan và các thủ tục có liên quan theo quy định. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

“Khi phát hiện những cá nhân có hành vi vi phạm, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật”, cơ quan công an khuyến cáo.