Bắt giữ người đàn ông nghi sát hại thiếu nữ từng bị con trai mình xâm hại tình dục

Theo thông tin từ cơ quan cảnh sát Hàn Quốc, khoảng 1h40 ngày 11/11, Đồn Cảnh sát Seongbuk, Seoul, tiến hành bắt giữ khẩn cấp người đàn ông ngoài 50 tuổi, được xác định là A, tại khu vực Jeongneung-dong, quận Seongbuk.

Người này bị tình nghi liên quan đến vụ sát hại một thiếu nữ ở độ tuổi vị thành niên. Qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng phát hiện giữa nạn nhân và gia đình nghi phạm từng tồn tại mối liên hệ thông qua một vụ án xâm hại tình dục trước đó.

Cụ thể, thiếu nữ tử vong chính là người từng bị con trai của nghi phạm A xâm hại tình dục vào tháng 1/2026. Chi tiết này được ghi nhận trong quá trình cơ quan chức năng điều tra vụ án.

Hiện trường vụ việc

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm A được cho là đã nắm được lịch trình di chuyển của cô gái khi nạn nhân đang trong quá trình chuyển đến một trung tâm bảo trợ mới. Tuy nhiên, cơ quan cảnh sát chưa công bố kết luận cụ thể về động cơ gây án cũng như những tình tiết liên quan đến việc nghi phạm biết được lịch trình của thiếu nữ.

Sau khi bắt giữ người đàn ông, lực lượng chức năng tiếp tục triển khai các hoạt động điều tra tại hiện trường nhằm thu thập thông tin phục vụ quá trình làm rõ vụ việc. Khoảng 10h cùng ngày, Đội điều tra khoa học thuộc lực lượng cảnh sát đã có mặt tại khu vực xảy ra vụ án để tiến hành khám nghiệm.

Hiện trường được xác định là một căn nhà riêng tại quận Seongbuk, Seoul. Tại thời điểm ghi nhận, khu vực cổng vào căn nhà đã được giăng dây niêm phong để phục vụ công tác điều tra. Lực lượng chức năng cũng tiến hành kiểm soát nghiêm ngặt việc ra vào khu vực này trong thời gian khám nghiệm hiện trường.

Đáng chú ý, quá trình điều tra ban đầu gặp khó khăn do tình trạng của nghi phạm khi bị bắt giữ. Theo cảnh sát, người đàn ông A bị bắt trong tình trạng say rượu nặng. Vì vậy, cơ quan chức năng chưa thể tiến hành lấy lời khai chính thức để làm rõ những thông tin liên quan đến vụ án.

Việc chưa thể lấy lời khai khiến cảnh sát cần tiếp tục xác minh các tình tiết, trong đó có mối quan hệ giữa nghi phạm và nạn nhân trước thời điểm xảy ra sự việc. Bên cạnh đó, lực lượng điều tra cũng tập trung làm rõ động cơ của người đàn ông và diễn biến cụ thể dẫn đến cái chết của thiếu nữ.

Một trong những vấn đề được chú ý là mối liên hệ giữa vụ sát hại đang được điều tra và vụ xâm hại tình dục xảy ra hồi tháng 1, khi con trai nghi phạm được xác định là người đã xâm hại nạn nhân. Tuy nhiên, các thông tin được công bố hiện chưa đủ để xác định liệu vụ xâm hại trước đó có liên quan trực tiếp đến động cơ gây án hay không.

Cảnh sát Hàn Quốc đang tiếp tục điều tra, xác minh mối quan hệ giữa các bên cùng những tình tiết liên quan nhằm làm rõ toàn bộ vụ việc.