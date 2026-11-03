Bắt giữ người đàn ông liên quan vụ giết người ở Lào Cai

Thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, lực lượng chức năng đã bắt giữ Lý A Lềnh (41 tuổi, trú tại xã Mường Khương), người bị truy tìm liên quan vụ việc có dấu hiệu giết người xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, ngày 2/11, Công an tỉnh Lào Cai tiếp nhận, kiểm tra và xác minh vụ việc có dấu hiệu giết người tại thôn Ngam Lâm, xã Mường Khương.

Quá trình xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định Lý A Lềnh là người có liên quan đến vụ việc nên phát thông báo truy tìm để phục vụ công tác điều tra.

Lý A Lềnh thời điểm bị bắt. (Ảnh: Công an Lào Cai)

Theo thông báo truy tìm, Lý A Lềnh, sinh ngày 16/6/1985, là người dân tộc Mông, có hộ khẩu thường trú và nơi ở tại thôn Ngam Lâm, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Người đàn ông này cao khoảng 1,57m, dáng người gầy, tóc ngắn, nước da sạm. Thời điểm rời khỏi địa phương, Lềnh mặc quần dài màu tối và áo sơ mi dài tay có họa tiết kẻ caro xanh - đen.

Sau khi phát thông báo truy tìm, lực lượng chức năng triển khai các biện pháp xác minh, rà soát và tổ chức tìm kiếm người liên quan. Đến tối 3/11, Lý A Lềnh đã bị bắt giữ.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh các tình tiết liên quan đến vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

Hôm 21/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa cũng vừa bắt giữ Phan Văn Chương (29 tuổi, trú phường Ba Ngòi, Khánh Hòa) theo lệnh truy nã về hành vi “giết người” từ 7 năm trước.

Phan Văn Chương bị bắt khi đang lẩn trốn tại thôn Từ Thiện (xã Phước Dinh, Khánh Hòa).

Theo hồ sơ, tối 26/11/2019, trong lúc ăn nhậu tại nhà một người dân ở thôn Mỹ Thanh (xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh cũ, nay là xã Nam Cam Ranh), Chương xảy ra mâu thuẫn với anh N.H.P. (43 tuổi, người địa phương), dẫn đến xô xát.

Trong lúc đánh nhau, Chương dùng dao đâm một nhát trúng ngực trái anh P. khiến nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện. Sau khi gây án, Chương bỏ trốn khỏi địa phương.