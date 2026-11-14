Bắt giữ người đàn ông đấm liên tiếp vào mặt tài xế taxi

Ngày 14/11, Công an TP. Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trịnh Trọng Long (SN 1977, trú tại phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 12h45 ngày 6/11, anh N.T.V. (SN 1987, trú tại phường Cửa Nam, Hà Nội) điều khiển taxi di chuyển theo hướng từ đường Kim Ngưu đến cầu Lạc Trung. Khi đến khu vực cầu Kim Ngưu S4, phường Vĩnh Tuy, xe taxi xảy ra va chạm với một người đi đường.

Trịnh Trọng Long điều khiển xe máy chặn trước đầu ô tô rồi đấm liên tiếp vào mặt tài xế taxi.

Thời điểm này, Trịnh Trọng Long điều khiển xe máy đi ngược chiều. Cho rằng tài xế taxi không dừng lại giải quyết vụ việc, Long điều khiển xe máy chặn trước đầu ô tô, sau đó dựng xe, tiến đến chỉ trỏ, chửi bới và thách thức tài xế.

Khi anh V. vẫn ngồi trong xe, dùng điện thoại ghi lại sự việc, Long phát hiện và tiến sát cửa ô tô, dùng tay phải đấm liên tiếp 2 phát vào mặt tài xế. Sau khi hành hung nạn nhân, Long lên xe máy rời khỏi hiện trường.

Ngày 12/11, những đoạn video ghi lại vụ việc được lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm và bức xúc của dư luận. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Vĩnh Tuy đã khẩn trương xác minh, làm rõ.

Đến ngày 13/11, lực lượng chức năng mời anh N.T.V. và Trịnh Trọng Long đến trụ sở để làm việc. Tại cơ quan Công an, Long đã khai nhận hành vi hành hung tài xế taxi, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ thu thập được.

Căn cứ kết quả xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã áp dụng các biện pháp tố tụng đối với Trịnh Trọng Long để điều tra theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc, Công an phường Vĩnh Tuy khuyến cáo người dân cần giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh khi xảy ra va chạm giao thông; giải quyết mâu thuẫn trên tinh thần tôn trọng, hợp tác, tuyệt đối không sử dụng bạo lực. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều sẽ bị xử lý nghiêm minh, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội.