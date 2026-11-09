Bắt giữ người cha dùng gậy đánh con gái bầm tím

Ngày 9/11, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tú (SN 1984, trú phường Hạc Thành) về tội Cố ý gây thương tích.

Theo kết quả xác minh ban đầu, trưa 22/10, Tú đón con gái là cháu N.T.V. (SN 2013) đi học về. Sau khi chuẩn bị ăn cơm, Tú gọi cháu N.T.V. và chị của V. là cháu N.B.N. (SN 2010) ra ăn cơm. Tuy nhiên, lúc này, cả 2 đang ở trong phòng sử dụng điện thoại.

Nguyễn Văn Tú tại cơ quan điều tra.

Đến gần 14h cùng ngày, thấy các con vẫn mải mê sử dụng điện thoại, Tú bực tức, cầm gậy đánh vào vùng mông cháu N.. Thấy chị bị đánh, cháu V. đến can ngăn, bị Tú đánh vào cánh tay. Sau đó, Tú kéo cháu N. ra ngoài, tiếp tục đánh nhiều lần vào vùng mông.

Chưa dừng lại, người cha còn quay vào phòng, tiếp tục dùng gậy đánh vào người cháu N., khiến nạn nhân bị nhiều thương tích.

Tối cùng ngày, khi đi làm về, vợ Tú phát hiện hai con bị thương nên đưa đến bệnh viện cấp cứu. Theo kết quả giám định pháp y, cháu N. có tỷ lệ tổn thương cơ thể 11%, còn cháu V. tổn thương 2%. Thời điểm xảy ra sự việc, cả 2 cháu đều dưới 16 tuổi.

Những vết thương trên cơ thể con gái do Nguyễn Văn Tú dùng gậy đánh.

Cơ quan công an xác định, Tú là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự. Năm 2009, đối tượng bị TAND Thanh Hóa xử phạt 2 năm tù về tội Cố ý gây thương tích. Năm 2011, Tú tiếp tục bị TAND Tối cao tuyên phạt 13 năm tù về các tội Giết người, Cố ý gây thương tích, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.