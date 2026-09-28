Bắt giữ nghi phạm trốn nã trong vụ án tàng trữ trái phép hơn 1,3 tấn thuốc nổ ở Quảng Ngãi

Ngày 28/9, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin đã bắt giữ thành công Nguyễn Thế Phụng khi đối tượng đang lẩn trốn tại Lào. Đây là mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán, tàng trữ trái phép hơn 1,3 tấn vật liệu nổ, từng gây xôn xao dư luận tại địa phương.

Theo cơ quan công an, đường dây này do Trương Thị Bé (47 tuổi, ngụ xã Vạn Tường, Quảng Ngãi) cầm đầu. Sau khi nhiều đồng phạm lần lượt bị phát hiện, bắt giữ, Nguyễn Thế Phụng đã bỏ trốn ra nước ngoài.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Attapeu (Lào) để xác minh, khoanh vùng và tổ chức vây bắt Phụng. Sau khi bị khống chế, đối tượng được làm thủ tục tiếp nhận, bàn giao qua khu vực Cửa khẩu quốc tế Bờ Y và di lý về Quảng Ngãi để phục vụ công tác tố tụng.

Trước đó, ngày 28/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thế Phụng (39 tuổi, trú tại thôn Ngọc Hiệp, xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi). Phụng bị khởi tố về tội “Mua bán trái phép vật liệu nổ” theo khoản 3, Điều 305 Bộ luật Hình sự.

Liên quan vụ án này, đầu tháng 9/2026, TAND tỉnh Quảng Ngãi đã mở phiên xét xử và tuyên phạt 7 bị cáo với tổng mức án 70 năm tù về các hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vật liệu nổ. Trong đó, Trương Thị Bé bị tuyên 20 năm tù; 6 bị cáo còn lại nhận mức án từ 7 đến 10 năm tù.

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, việc bắt giữ Nguyễn Thế Phụng được xem là diễn biến mới trong quá trình mở rộng điều tra, xử lý triệt để đường dây mua bán, tàng trữ vật liệu nổ quy mô lớn này.