Ngày 17/11, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan CSĐT đang tạm giữ Đặng Chấn Huy (SN 2002, ngụ phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản. Huy là nghi phạm sát hại nữ chủ quán cà phê ở phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long.

Theo kết quả điều tra ban đầu, rạng sáng 12/11, tại quán cà phê thuộc khóm Đông Thạnh B, phường Đông Thành, người dân phát hiện nạn nhân là T.T.M.L. (SN 1979, ngụ khóm Đông Thạnh A, phường Đông Thành) tử vong bất thường. Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định trên người nạn nhân có nhiều vết thương; nguyên nhân tử vong do suy tuần hoàn và suy hô hấp.

Cơ quan CSĐT đang tạm giữ Đặng Chấn Huy để phục vụ công tác điều tra.

Nhận định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Võ Công Bình, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo Đại tá Trần Văn Kỳ, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, khẩn trương phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an các xã, phường, huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung điều tra, xác minh, làm rõ vụ án và truy bắt đối tượng gây án.

Đến ngày 13/11, Phòng Cảnh sát hình sự đã mời Huy làm việc. Tại cơ quan Công an, bước đầu Huy thừa nhận hành vi sát hại nạn nhân để cướp tài sản.

Việc khám phá vụ án góp phần giữ vững an ninh, trật tự, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an.