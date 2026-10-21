Bắt giữ nghi phạm dùng dao đâm tử vong tài xế ô tô ở phường Bồ Đề

Ngày 21/10, theo thông tin chúng tôi được biết, Công an phường Bồ Đề, TP Hà Nội vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội bắt giữ đối tượng chặn đường, sát hại tài xế ô tô trên phố Bắc Cầu, phường Bồ Đề.

Hung thủ đập kính ghế lái rồi ra tay khiến nạn nhân tử vong.

Danh tính nghi phạm hiện chưa được công bố. Vụ việc xảy ra khoảng 17h ngày 20/10 tại khu vực gần ngõ 212 phố Bắc Cầu.

Một số hình ảnh tại hiện trường.

Theo clip được người dân ghi lại, hung thủ đã sử dụng xe máy chặn đầu xe ô tô của nạn nhân. Sau khi đập vỡ kính bên lái, đối tượng sử dụng con dao tấn công, đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, đối tượng lên xe máy bỏ trốn.

Cũng theo người dân chứng kiến, hung thủ là người đàn ông đeo kín khẩu trang. Người này giật con dao của người bán thịt cách đó khoảng vài chục mét.

Theo các nhân chứng tại hiện trường, nguyên nhân ban đầu được cho là xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm.