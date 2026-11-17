Công an xã Hiệp Phước, TP.HCM cho biết, đơn vị này đang tạm giữ Lâm Chí Nguyên (SN 2005, ngụ tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi cướp tiệm vàng.

Nam thanh niên thời điểm giả vờ mua vàng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h50 ngày 17/11, Lâm chạy xe máy đến tiệm vàng K.P. trên đường Nguyễn Văn Tạo, ấp Long Thành, xã Hiệp Phước, TP.HCM để mua vàng.

Trong quá trình giao dịch, Nguyên yêu cầu chủ tiệm là bà N.T.H.T cho xem 2 chiếc nhẫn vàng có tổng trọng lượng 1 lượng 6 chỉ 36 phân, trị giá khoảng 200 triệu đồng.

Cầm được vàng trên tay, nam thanh niên nói để ra xe lấy tiền thanh toán. Thấy chủ tiệm vàng mất cảnh giác, Nguyên lao lên xe máy đã nổ máy sẵn rồ ga tẩu thoát về hướng Khu công nghiệp Hiệp Phước.

Nhận được tin báo khẩn từ chủ tiệm vàng, lực lượng Công an xã Hiệp Phước đã vào cuộc truy xét, nhận diện đặc điểm cùng hướng di chuyển của tên cướp.

Chỉ trong vòng ít phút, lực lượng công an nhanh chóng lập các chốt chặn tại các nút giao thông trọng yếu, đồng thời các tổ tuần tra tổ chức truy bắt nghi phạm.

Nghi phạm Lâm Chí Nguyên thời điểm bị bắt giữ. (Ảnh: CACC)

Sau khi tẩu thoát về hướng Khu công nghiệp Hiệp Phước, nam thanh niên chạy dọc tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ hướng về xã Nhà Bè. Tuy nhiên, khi đến nút giao Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Tạo, hắn chạm trán lực lượng chốt chặn của công an xã.

Quá hoảng loạn, kẻ cướp liều lĩnh quay đầu xe tháo chạy ngược lại hướng đường Nguyễn Văn Tạo nhưng bị lực lượng công an khống chế.

Tại cơ quan công an, Nguyên đã thừa nhận toàn bộ hành vi cướp tiệm vàng.

Công an đang tạm giữ nam thanh niên và thu hồi tang vật trị giá 200 triệu đồng để phục vụ điều tra.