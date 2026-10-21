Bắt giữ nghi phạm chặn đường, đâm tử vong tài xế ô tô

Đêm 20/10, nguồn tin của PV báo Công lý cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội đã phối hợp với Công an phường Bồ Đề và các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ thành công nghi phạm chặn đường, đâm tử vong tài xế ô tô.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tài xế ô tô bị chặn đường, đâm tử vong. (Ảnh: D.P)

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 17h cùng ngày tại khu vực Bắc Cầu, phường Bồ Đề. Nghi phạm đi xe máy chặn đầu ô tô, sau đó dùng dao đâm nhiều nhát vào tài xế.

Clip do người dân ghi lại cho thấy nghi phạm liên tục tấn công nạn nhân và hò hét. Tài xế gục trên ghế lái, trên người nạn nhân và cửa xe có nhiều vết máu.

Sau khi gây án, nghi phạm rời khỏi hiện trường bằng xe máy.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.