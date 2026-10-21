Bắt giữ nghi phạm chặn đường, đâm chết tài xế ô tô ở Hà Nội

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Công an phường Bồ Đề và các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ thành công nghi phạm chặn đường, đâm tử vong tài xế ô tô.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 17h ngày 20/10, tại khu vực Bắc Cầu, phường Bồ Đề. Clip được người dân ghi lại, hung thủ đã sử dụng xe máy chặn đầu ô tô của nạn nhân. Sau khi đập vỡ kính bên lái, hung thủ cầm một con dao tấn công, đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, đối tượng lập tức lên xe máy bỏ trốn.

Theo các nhân chứng tại hiện trường, nguyên nhân ban đầu được cho là xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.