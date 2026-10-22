Bắt giữ nam sinh 16 tuổi dùng rìu tấn công giáo viên ở Malaysia: Đoạn video dài 12 phút 6 giây ghi lại gì?

Theo ông Saifullizan Ishak, Quyền Giám đốc Cảnh sát bang Sarawak (Malaysia), cơ quan chức năng nhận được cuộc gọi khẩn cấp vào lúc 8h03 sáng cùng ngày, thông báo về việc nam sinh này mang pháo đến trường và gây thương tích cho một giáo viên.

Thông tin ban đầu xác định nữ giáo viên bị các vết cắt ở tay. Trong một tuyên bố chính thức, ông Saifullizan cho biết lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra chi tiết để xác định nguyên nhân vụ việc cũng như thu thập đầy đủ chứng cứ. Đồng thời, ông kêu gọi công chúng không suy đoán hoặc lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng nhằm tôn trọng quá trình điều tra.

Đáng chú ý, nam sinh này đã phát trực tiếp vụ việc bằng điện thoại di động gắn trên người. Đoạn video bị chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội cho thấy cảnh đối tượng chuẩn bị trong nhà vệ sinh trước khi bước ra hành lang.

Bên cạnh đó, một đoạn video khác trích xuất từ camera giám sát trong lớp học cũng đang lan truyền trên mạng, ghi lại cảnh nam sinh tay cầm rìu bước vào lớp và tiến thẳng về phía bục giảng. Ngay sau đó, nữ giáo viên đã kịp thời khống chế nam sinh này với sự hỗ trợ của một học sinh khác trong lớp.

Vụ việc được ghi hình từ camera an ninh. Ảnh: NST

Theo tờ Sinar Harian, ông Ishak xác nhận đoạn video dài 12 phút 6 giây đã ghi lại toàn bộ vụ tấn công từ góc nhìn của nam sinh. Phía cảnh sát thông tin thêm rằng Ủy ban Truyền thông và Đa phương tiện Malaysia sau đó đã gỡ bỏ đoạn video này trên không gian mạng. Hiện cơ quan cảnh sát đang điều tra vụ việc theo các quy định pháp luật về hành vi cố ý gây thương tích bằng vũ khí nguy hiểm và sử dụng chất nổ.

Về phía nhà trường, đơn vị này đã ra tuyên bố xác nhận nữ giáo viên hiện ở trong tình trạng ổn định và đang dần hồi phục vết thương. Các học sinh có mặt trong lớp học bị ảnh hưởng đã kịp thời sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm và không có thêm ai khác bị thương.

Đại diện nhà trường gửi lời cảm ơn sâu sắc trước sự dũng cảm và bình tĩnh của nữ giáo viên trong vụ việc, đồng thời chúc cô sớm bình phục hoàn toàn. Nhà trường cũng cho biết thêm rằng nam sinh gây ra vụ việc hiện không còn là học sinh tại đây.

Sau sự cố, nhà trường đã lập tức rà soát lại các quy trình an toàn và tăng cường những biện pháp bảo đảm an ninh. Phía trường học xác nhận các lớp học sẽ hoạt động trở lại vào ngày hôm sau khi được cơ quan chức năng cho phép.

Trước mắt, ba nhân viên cảnh sát hỗ trợ sẽ được bố trí túc trực trong khuôn viên trường, đồng thời tiến hành các biện pháp kiểm tra an ninh phù hợp đối với những người ra vào. Về lâu dài, đơn vị này cũng đang cân nhắc triển khai các biện pháp an ninh toàn diện hơn.

Song song với công tác an ninh, ban lãnh đạo cấp cao của trường sẽ tổ chức các buổi sinh hoạt chung nhằm giải thích rõ về vụ việc, giải đáp những lo ngại của học sinh và bố trí hỗ trợ tư vấn tâm lý cho những em có nhu cầu. Trong một diễn biến liên quan, Sở Giáo dục bang Sarawak cho biết đã liên hệ trực tiếp với nhà trường và sẵn sàng hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi vụ việc.