Bắt giữ một tàu khai thác cát trái phép trên sông Gianh

Trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Văn Đ (46 tuổi, trú tại thôn Văn Hóa, xã Tuyên Hóa) điều khiển thuyền gỗ có gắn động cơ, có dấu hiệu khai thác cát lòng sông trái phép nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên khoang thuyền có khoảng 9 m³ cát. Nguyễn Văn Đ khai nhận toàn bộ số cát trên được khai thác trái phép tại khu vực sông Gianh, thuộc địa phận thôn Văn Hóa, xã Tuyên Hóa. Công an xã Tuyên Hóa đã lập biên bản, tạm giữ tang vật và phương tiện liên quan để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo cơ quan chức năng, thời gian gần đây, tình trạng khai thác, vận chuyển cát, sỏi trái phép trên sông Gianh đã giảm nhưng vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp. Các đối tượng thường lợi dụng ban đêm, sử dụng phương tiện nhỏ, cơ động để khai thác cát trái phép tại một số khu vực dọc sông, trong đó có địa bàn các xã Tân Gianh, Tuyên Hóa. Việc các đối tượng bố trí người theo dõi hoạt động của các chốt, tổ tuần tra cũng gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác phát hiện, xử lý vi phạm.