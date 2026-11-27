Theo đó, ngày 26-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của một người dân về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh cán bộ Viện kiểm sát, dựng chuyện liên quan đến vụ việc hình sự để đe dọa, yêu cầu đưa tiền nhằm “giải quyết” giải quyết”, không bị xử lý.

Do cả tin, nạn nhân đã giao tổng cộng 125 triệu đồng (giao tiền mặt trực tiếp và chuyển khoản) cho đối tượng. Đến ngày 26-11, đối tượng tiếp tục liên lạc, yêu cầu nạn nhân đưa thêm tiền và hẹn giao nhận trong chiều cùng ngày. Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, nạn nhân nghi ngờ bị lừa đảo nên đến cơ quan Công an trình báo.

Tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng xác định đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo là Phạm Thị Kim Ngân (1997, trú phường Xuân Trường - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng; hiện ở phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Đối tượng Phạm Thị Kim Ngân

Bước đầu, đối tượng Phạm Thị Kim Ngân khai nhận đã giả danh cán bộ Viện kiểm sát, sử dụng điện thoại, máy tính và công cụ AI để tạo dựng các đoạn hội thoại giả, xây dựng kịch bản nhập vai, khiến nạn nhân tin rằng mình đang bị cơ quan chức năng xử lý; từ đó thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở và lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Thị Kim Ngân để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật. P.V