Bắt giữ khẩn cấp đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm

Ngày 31/3, Đội Tuần tra cảnh sát giao thông số 1 (Công an tỉnh Quảng Ninh) cho biết đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp Đỗ Việt Trung hiện đang bị truy nã về tội “Cố ý gây thương tích.”

Trước đó, vào khoảng 22 giờ 15 phút ngày 30/3, tại Km77+900 Quốc lộ18A (thuộc phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh), Đội Tuần tra cảnh sát giao thông số 1 (Công an tỉnh Quảng Ninh) phát hiện xe taxi hãng My Sơn-Hải Phòng biển kiển soát 15A-021.07 do Nguyễn Quang Thắng (sinh năm 1981, trú tại Tam Hưng, Thủy Nguyên, Hải Phòng) điều khiển, theo ướng Uông Bí - Hạ Long có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện Đỗ Việt Trung (sinh năm 1991, trú tại khu 1, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long) đang là đối tượng bị truy nã về tội “Cố ý gây thương tích” - thuộc đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, do Công an thị xã Quảng Yên ra quyết định trước đó./.

