Bắt giữ kẻ xách 10 bánh hêroin tìm cách vào Việt Nam

Bộ đội BP Nghệ An phối hợp với công an tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) vừa đấu tranh thành công chuyên án 368 LV, bắt giữ 1 đối tượng đang vận chuyển 10 bánh hêroin.

Đối tượng Thào Luôn và tang vật vụ án. Ảnh: Trung Hòa

Theo đó vào hồi 4giờ 00 phút ngày 21/3, tại bản Phà Thang, huyện Mường Khăm, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào, lực lượng PCMT&TP, Đồn BP cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) phá thành công chuyên án 368 LV, bắt giữ đối tượng Thào Luôn - 48 tuổi, trú tại bản Huột, huyện Mường Khăm, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, tìm cách vượt biên vào Nghệ An.

Tang vật thu giữ tại hiện trường 10 bánh heroin, 01 xe mô tô 2 bánh và một số vật chứng có liên quan.

Theo lời khai ban đầu đối tượng mua ma túy từ Lào vượt biên giới vào Nghệ An tiêu thụ, đến địa điểm trên thì bị phát hiện bắt giữ.

Lãnh đạo BĐBP Nghệ An tặng quà Công an tỉnh Xiêng Khoảng. Ảnh: Trung Hòa

Hiện BĐBP Nghệ An đã bàn giao đối tượng và tang vật cho công an tỉnh Xiêng Khoảng tiếp tục điều tra xử lý

Trong gần 3 tháng đầu năm 2018, Lực lượng BĐBP Nghệ An đã phối hợp với công an tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) đấu tranh thành công 4 chuyên án, bắt 6 đối tượng, thu 22 bánh hêrôin, 1kg ma túy đá, 36 ngàn viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật liên quan khác.

Dịp này lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An đã tặng quà cho công an tỉnh Xiêng Khoảng - Lào.

Hải Thượng - Trung Hòa