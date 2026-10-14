Bắt giữ kẻ sản xuất phân bón giả quy mô lớn, thu lợi hàng tỷ đồng

Chiều 14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Hứa Văn Chọn (46 tuổi, ngụ xã Phong Hiệp, tỉnh Cà Mau) về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón”.

Trước đó, sáng 8/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau bắt quả tang Chọn chỉ đạo 2 nhân viên sản xuất phân bón giả tại khu vực nhà tiền chế sau kho chứa hàng hóa và nguyên liệu của Công ty Vinh Phát Grow Bạc Liêu (ấp 12, xã Phong Hiệp, tỉnh Cà Mau).

Hứa Văn Chọn (trái) làm việc với cảnh sát. (Ảnh: CACC).

Làm việc với cảnh sát, Chọn khai là người trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Công ty Vinh Phát Grow Bạc Liêu (do Thái Thị Đào, vợ của Chọn, làm người đại diện pháp luật) và Công ty Vinh Phát Grow Cần Thơ (do Hứa Văn Đời, con ruột của Chọn, làm người đại diện pháp luật).

Hai công ty này đều không đủ điều kiện và chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép sản xuất phân bón. Tuy nhiên, Chọn vẫn tổ chức sản xuất từ các nguyên liệu không rõ nguồn gốc, kém chất lượng sau đó thiết kế bao bì, tem nhãn giả các thương hiệu nổi tiếng để bán ra thị trường.

Cảnh sát làm việc với người làm thuê cho Chọn. (Ảnh: CACC)

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 107 bao phân bón với tổng trọng lượng hơn 5,3 tấn chuẩn bị đưa đi tiêu thụ; 1.624 bao nguyên liệu với tổng trọng lượng hơn 81 tấn; 13.653 vỏ bao bì các loại in tên nhiều thương hiệu phân bón khác nhau.

Khám xét đồng loạt các đại lý mua bán phân bón của Hứa Văn Chọn, cơ quan điều tra thu giữ 191 bao phân bón giả.

Rất nhiều phân bón giả tại công ty của Hứa Văn Chọn. (Ảnh: CACC).

Từ những chứng cứ thu thập được, Công an xác định Chọn hoạt động sản xuất phân bón giả từ năm 2023 đến nay; số lượng phân bón giả bán ra thị trường rất lớn và thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Chỉ tính riêng 10 ngày trước khi bị lực lượng chức năng bắt quả tang, Chọn đã sản xuất và bán ra thị trường 1.051 bao phân bón, với tổng trọng lượng 52,5 tấn, thu về hơn 627 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý những người có liên quan.