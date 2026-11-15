Bắt giữ kẻ hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi ở Khánh Hòa

Ngày 15/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt đối với Nguyễn Anh Long (39 tuổi, trú phường Ba Ngòi) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Theo điều tra ban đầu, ngày 1/10, Long có hành vi hiếp dâm một phụ nữ lớn tuổi, gặp khó khăn trong vận động tại phường Ba Ngòi.

Bị can Nguyễn Anh Long (áo xanh dương). Ảnh: CACC

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Khánh Hòa đã vào cuộc xác minh, điều tra. Đến nay, cơ quan công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Long để phục vụ công tác điều tra.

Qua xác minh, Long có 3 tiền án. Năm 2005, người này bị kết án về các tội cướp tài sản và hiếp dâm; năm 2009, bị kết án về tội trộm cắp tài sản và năm 2017 tiếp tục bị kết án về tội hiếp dâm.

Trước khi bị bắt, Long không có nghề nghiệp ổn định, nơi cư trú không rõ ràng.

Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.