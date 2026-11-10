Bắt giữ kẻ gây ra vụ phóng hỏa giết người tại phòng trọ ở Vĩnh Long

Ngày 10/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra vụ án “Giết người” xảy ra tại phòng trọ thuộc ấp Phước Yên (xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long).

Thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, Công an xã Phú Quới nhận được tin báo về vụ việc có dấu hiệu phóng hỏa giết người. Nạn nhân là một phụ nữ đã tử vong, trên người có nhiều vết thương và bị bỏng nặng. Thời điểm xảy ra sự việc, thủ phạm đã rời khỏi hiện trường.

Chân dung đối tượng Trần Bá Triết.

Nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Võ Công Bình, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long, đã chỉ đạo Đại tá Trần Văn Kỳ, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, huy động lực lượng tập trung điều tra, làm rõ và truy bắt đối tượng gây án.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định Trần Bá Triết (SN 2002, ngụ xã Phong Điền, TP Cần Thơ) là đối tượng gây án và đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Phòng Cảnh sát hình sự đã phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thông báo rộng rãi đặc điểm nhận dạng, kèm ảnh chân dung đối tượng để quần chúng nhân dân nắm, tố giác tội phạm.

Đến trưa cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các lực lượng bắt giữ đối tượng, phục vụ công tác điều tra.