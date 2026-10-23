Bắt giữ kẻ dùng dao đe doạ, cướp điện thoại iPhone 15

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h40 ngày 22-10, chị Bùi H.L (sinh năm 1988, quê Phú Thọ) nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook mang tên “Đình Trung” liên hệ mua dâm. Sau khi trao đổi, chị này gửi thông tin và địa chỉ phòng trọ cho đối tượng.

Lê Đình Trung tại cơ quan Công an. Ảnh: Đ.T

Sau khi mua dâm, nhân lúc chị L. sơ hở, Trung đã lấy một con dao gọt hoa quả để sẵn cạnh bồn rửa bát. Trung đã tiếp cận từ phía sau, dí dao vào cổ nạn nhân để giật chiếc điện thoại iPhone 15 Pro Max màu xám chị L. đang cầm trên tay và ép bị hại chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của mình.

Quá trình giằng co, chị L. bị dao cứa vào ngón trỏ và ngón giữa, gây chảy máu. Nhân lúc Trung sơ hở, chị L. nhảy từ ban công tầng 2 xuống tầng 1 để thoát thân và hô hoán người dân giúp đỡ. Trong khi đó, kẻ cướp bỏ chạy theo hướng ngõ 6 Vĩnh Phúc, phường Ngọc Hà, Hà Nội.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Ngọc Hà phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức rà soát, lấy lời khai bị hại và những người liên quan, khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu phục vụ công tác điều tra, truy xét đối tượng gây án.

Đến 14h30 ngày 23-10-2026, lực lượng Công an đã bắt giữ Lê Đình Trung khi đối tượng đang trốn tại phòng trọ tại xóm Thượng, thôn Nguyên Bì, xã Thượng Phúc, Hà Nội.

Theo lời khai ban đầu, sau khi gây án, Trung mang chiếc điện thoại cướp được đến khu vực Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, bán được 8 triệu đồng.

Được biết, Lê Đình Trung đã có 1 tiền án về tội "Cướp giật tài sản".

Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.