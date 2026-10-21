Bắt giữ kẻ chặn ô tô, đâm tử vong tài xế giữa phố Hà Nội

Tối 20/10, cơ quan chức năng đã bắt giữ nghi phạm liên quan vụ nam tài xế ô tô bị sát hại ngay trên ghế lái tại đường Bắc Cầu, phường Bồ Đề, Hà Nội. Nghi phạm bị bắt sau vài giờ gây án; danh tính và nguyên nhân ban đầu hiện chưa được công bố.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h30 cùng ngày, trước số nhà 293 đường Bắc Cầu, một người đàn ông đi xe máy đã chặn đầu ô tô biển số 15K-616.XX. Sau đó, người này dùng dao đâm nhiều nhát vào tài xế qua cửa kính. Nạn nhân mất nhiều máu và tử vong ngay trên ghế lái.

Sau khi gây án, người đi xe máy rời khỏi hiện trường.

Đến hơn 19h, lực lượng Công an phong tỏa hiện trường để điều tra, phối hợp với Viện kiểm sát xử lý vụ việc. Hiện vụ án đang tiếp tục được làm rõ.