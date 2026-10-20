Bắt giữ kẻ chặn ô tô, đâm chết tài xế giữa phố Hà Nội

Tối 20/10, nguồn tin Báo Điện tử VTC News cho biết, Công an phường Bồ Đề phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội bắt giữ hung thủ chặn đường, sát hại tài xế ô tô trên phố Bắc Cầu.

Công an phường Bồ Đề đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự đấu tranh, điều tra nguyên nhân vụ án mạng.

Danh tính nghi phạm chưa được công bố.

Vụ án xảy ra vào khoảng 17h cùng ngày, tại khu vực gần ngõ 212 Bắc Cầu.

Người đàn ông tấn công tài xế đang ngồi trong ô tô.

Theo clip được người dân ghi lại, nghi phạm đi xe máy, chặn đầu ô tô sau đó dùng dao đâm nhiều nhát vào người tài xế ô tô. Trong lúc gây án, nghi phạm hô, hét lớn. Sau khi gây án, đối tượng rời hiện trường bằng xe máy.

Theo người dân chứng kiến, hung thủ là người đàn ông đeo kín khẩu trang. Người này giật con dao của người bán thịt cách đó khoảng vài chục mét.

Khi đuổi kịp và chặn đầu ép xe ô tô vào sát cửa ngôi nhà số 293 Bắc Cầu, nghi phạm đập vào kính ô tô để nói chuyện. Khi kính lái ô tô mở, người này dùng dao đâm nhiều nhát vào người tài xế rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Vụ việc khiến tài xế ô tô mất nhiều máu, tử vong tại ghế lái ô tô.

Ghi nhận lúc hơn 20h, cảnh sát vẫn phong toả hiện trường phục vụ điều tra. Một chiếc xe cứu thương được điều đến hiện trường. Gần đó, nhiều người dân hiếu kỳ bàn tán xôn xao về vụ việc.