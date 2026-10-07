Bắt giữ kẻ bị truy nã đặc biệt nguy hiểm, thu giữ súng đã lên đạn

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Hoàng Văn Thụ bắt giữ Phương Văn Kỳ (SN 1983, trú tại thôn Nà Han, xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn), đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Phương Văn Kỳ cùng khẩu súng với 12 viên đạn.

Kỳ bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn ra quyết định truy nã số 2739/QĐTN-CSMT ngày 17/7/2025 về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy, liên quan đến vụ án 35 bánh heroin.

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, sau khi bỏ trốn, Kỳ thường xuyên ẩn náu tại các lán trại bỏ hoang trong khu vực rừng Nà Han, địa bàn giáp biên giới.

Đối tượng nghiện ma túy, có tính cảnh giác cao. Kỳ chủ yếu ẩn náu trong rừng, chỉ xuống khu vực nhà dân vào ban đêm để lấy lương thực và tìm mua ma túy sử dụng.

Đáng chú ý, Kỳ thường xuyên mang theo súng và được xác định sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng nếu bị phát hiện, khiến việc truy bắt tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án truy bắt, bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân.

Súng, đạn và dao của Kỳ bị lực lượng chức năng thu giữ.

Khoảng 15h30 ngày 4/10, 4 tổ công tác tổ chức mật phục tại nhiều vị trí xung quanh khu vực Kỳ lẩn trốn. Sau nhiều giờ theo dõi, lực lượng chức năng bắt giữ Kỳ khi đối tượng di chuyển xuống khu vực bìa rừng để tìm mua ma túy.

Khám xét người đối tượng, công an thu giữ 1 khẩu súng quân dụng và 12 viên đạn AK, trong đó có 1 viên đã lên nòng.

Tại cơ quan công an, Kỳ khai nhận biết mình đang bị truy nã nên thường xuyên lẩn trốn trong rừng. Đối tượng mang theo súng và đạn để phòng thân, đồng thời sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng nếu bị phát hiện.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý Phương Văn Kỳ.