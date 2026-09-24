Bắt giữ hung thủ tấn công gia đình vợ, khiến 4 người thương vong

Vào đầu giờ chiều cùng ngày, người dân sống gần khu vực kiốt cho thuê trên đường Hồ Văn Tắng, xã Củ Chi, nghe thấy tiếng hô hoán, kêu cứu nên chạy tới, phát hiện bốn người trong một gia đình bị trọng thương. Nghi phạm gây ra vụ việc tẩu thoát ngay sau đó.

Dãy nhà trọ nơi xảy ra vụ án mạng.

Thông tin ban đầu, nghi phạm là thanh niên đang trong thời gian ly thân vợ thì xảy ra mâu thuẫn với gia đình. Chiều cùng ngày, nghi phạm đến nhà, dùng hung khí tấn công nhiều người trong gia đình vợ.

Vụ việc khiến người chị vợ tử vong tại chỗ; vợ nghi phạm bị thương nặng tử vong trên đường đến bệnh viện. Hai nạn nhân khác bị thương nặng gồm cha vợ và người cháu (con của chị vợ nghi phạm) đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Xuyên Á.

Theo người dân, nghi phạm và các nạn nhân đều thuê trọ ở khu vực xảy ra án mạng.

Lực lượng chức năng tại hiện trường.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các lực lượng nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp bắt giữ nghi phạm khi đang lẩn trốn ở tỉnh Tây Ninh.

Lãnh đạo UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Củ Chi đã tổ chức đoàn công tác đến Bệnh viện Xuyên Á thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân, phối hợp y bác sĩ tích cực cứu chữa cho các nạn nhân.