Bắt giữ hàng trăm nghìn bao thuốc lá nhập lậu, thuốc lá điện tử

Tang vật thuốc lá do Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ tháng 8.2026

Báo cáo kết quả 2 tháng thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá trong tình hình mới của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia cho biết, các bộ, ngành, địa phương đã nhanh chóng, chủ động tổ chức quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 25 tới cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức thuộc quyền;

Tăng cường công tác nghiệp vụ nắm tình hình địa bàn biên giới, cửa khẩu, nội địa và trên không gian mạng; tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm tra, kiểm soát địa bàn; Tích cực trao đổi thông tin, tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh triệt phá các đường dây, ổ nhóm, tụ điểm buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả, nguyên liệu thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng;

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận cho người dân…

Từ ngày 01/7/2026 đến 15/9/2026, các đơn vị, địa phương bắt giữ tổng cộng 132.170 bao thuốc lá điếu nhập lậu; 3.770 sản phẩm thuốc lá điện tử. Các đơn vị, địa phương tích cực triển khai và đạt kết quả cao gồm: Công an tỉnh An Giang, Công an tỉnh Quảng Ngãi, Công an thành phố Cần Thơ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh.

Thời gian tới, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đề xuất đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia giao Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tiếp tục theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá; kịp thời tổng hợp, báo cáo đề xuất với Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia có hình thức động viên khen thưởng kịp thời;

Giao Hiệp hội Sản xuất và Tiêu thụ thuốc lá Việt Nam chủ trì, phối hợp với Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia nghiên cứu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung văn bản pháp luật nhằm tạo cơ chế, chính sách hỗ trợ cho các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng trực tiếp đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá, nhất là việc hỗ trợ bắt giữ, tiêu hủy thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.