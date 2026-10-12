Bắt giữ hai nhóm đối tượng mua, bán phụ nữ

Hơn 10 năm trước, Hoàng Văn Quỳnh (sinh năm 1993), trú tại xã Biên Sơn (thành phố Bắc Ninh), cùng mẹ nuôi là Triệu Thị Hiền (sinh năm 1984), trú tại phường Chũ, dụ dỗ, lừa bán thiếu nữ V.T.L, chưa đầy 16 tuổi, sang Trung Quốc với giá 15.000 Nhân dân tệ (khoảng 48 triệu đồng thời điểm đó). Sau khi gây án, cả hai bỏ trốn khỏi địa phương, còn L bị đưa đến nhà một người đàn ông Trung Quốc để làm vợ.

Hai đối tượng mua bán người: Triệu Thị Hiền (trái) và Hoàng Văn Quỳnh tại cơ quan công an.

Sau nhiều lần tìm cách, L trốn thoát và được lực lượng chức năng hai nước phối hợp giải cứu, đưa về Việt Nam. Tuy nhiên, do đối tượng phạm tội vắng mặt tại địa phương, thời gian xảy ra vụ án đã lâu nên việc thu thập chứng cứ, tài liệu vô cùng khó khăn. Đến ngày 29/9 vừa qua, Công an thành phố Bắc Ninh phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã bắt giữ được Hiền và Quỳnh để xử lý theo quy định.

Tiếp đến, ngày 1/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án và 3 bị can về tội “Mua bán người” gồm: Trần Hoa Vịnh (sinh năm 1990), trú tại phường Chũ và vợ chồng Lý Hoài Nam và Nguyễn Thị Huệ cùng sinh năm 1972, trú tại xã Kiên Lao.

Từ tháng 4 đến tháng 6/2023, Vịnh tiếp cận chị D.T.M.T (sinh năm 2000) ở phường Chũ bằng những lời hứa hẹn về công việc tại Trung Quốc với mức lương hấp dẫn. Tin tưởng, chị T đồng ý xuất cảnh cùng Vịnh nhưng vừa sang đến nước bạn chị T đã bị đối tượng này bán cho vợ chồng Nam, Huệ với giá 5,5 triệu đồng rồi bỏ trốn. Trong một lần các đối tượng sơ hở, chị T đã báo tin cho cơ quan công an qua điện thoại. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chức năng hai nước, chị T được giải cứu.

Từ hai chuyên án, cơ quan công an khuyến cáo người dân, nhất là thanh, thiếu niên và người tìm việc, cảnh giác với những lời mời “việc nhẹ, lương cao” ở nước ngoài; không giao giấy tờ, tiền bạc hoặc đi theo môi giới khi chưa xác minh thông tin. Gia đình cần quan tâm, nắm bắt tâm tư con em; kịp thời báo lực lượng chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.