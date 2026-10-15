Bắt giữ hai đối tượng trộm 17 điện thoại trị giá hơn 400 triệu đồng

Ngày 15/10/2026, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đối tượng cuối cùng trong vụ án là Lã Hoàng Sơn (SN 1996, trú tại xã Thanh Miện, TP Hải Phòng) đã bị bắt giữ. Trước đó, Phạm Trung Thành (SN 1997, trú tại xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh Bình) cũng đã bị khởi tố, bắt tạm giam về các tội “Trộm cắp tài sản” và “Hủy hoại tài sản”.

Lã Hoàng Sơn tại cơ quan Công an.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 2h25' ngày 9/9/2025, Công an phường Phổ Yên nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện hai đối tượng khả nghi đi ra từ cửa hàng Thế giới di động, địa chỉ số 513, tổ dân phố số 2, phường Phổ Yên. Ngay sau đó, lực lượng Công an phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương có mặt, tổ chức khám nghiệm hiện trường và triển khai các biện pháp điều tra, truy xét.

Tại hiện trường, các ổ khóa bị phá, cửa cuốn bị kéo lên khoảng 1m, cửa kính và tủ kính vỡ vụn. Kiểm tra tài sản, cơ quan chức năng xác định 17 chiếc điện thoại di động, chủ yếu là dòng iPhone, đã bị lấy trộm, tổng trị giá hơn 400 triệu đồng.

Vị trí Lã Hoàng Sơn cậy cửa đột nhập vào trộm tài sản.

Lã Hoàng Sơn đập vỡ 2 tủ kính để lấy điện thoại.

Quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do vụ án xảy ra vào ban đêm, nhân chứng duy nhất chỉ kịp nhìn thấy thoáng qua hai đối tượng rời khỏi cửa hàng. Các thông tin về đối tượng và tài sản bị chiếm đoạt đều rời rạc, nhỏ giọt. Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an các địa phương, tổ chức nhiều mũi trinh sát rà soát tại các khu dân cư, khu công nghiệp, cơ sở cầm đồ và các điểm mua bán điện thoại di động.

Giữa tháng 9/2025, từ thông tin về một số giao dịch mua bán điện thoại tại khu vực phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội, các trinh sát phát hiện dấu hiệu liên quan đến số điện thoại bị mất trộm. Lần theo quá trình mua bán, sang tay và kích hoạt thiết bị, lực lượng chức năng từng bước xác định Phạm Trung Thành là đối tượng nghi vấn. Đến ngày 14/5/2026, khi Thành xuất hiện tại Bệnh viện Phụ sản Thái Bình, tỉnh Hưng Yên, các trinh sát đã tiếp cận, mời đối tượng đến cơ quan Công an làm việc. Tại đây, Thành khai nhận hành vi phạm tội và khai ra đồng bọn tên Sơn.

Tiếp tục truy xét, cơ quan điều tra xác định đối tượng còn lại là Lã Hoàng Sơn. Sơn không có nơi cư trú ổn định, thường xuyên di chuyển, sau đó vào TP Hồ Chí Minh làm việc tại phường Tân Hòa. Ngày 8/10/2026, Sơn được triệu tập làm việc và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ngày 10/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Sơn về các tội “Trộm cắp tài sản” và “Hủy hoại tài sản”.

Phạm Trung Thành đứng đợi và cảnh giới cho Sơn.

Theo lời khai của các đối tượng, do nợ nần, đầu tháng 9/2025, Thành và Sơn quen biết nhau qua nhóm Facebook “Hội vỡ nợ muốn làm liều”, sau đó bàn bạc, thống nhất tìm các cửa hàng điện thoại để trộm cắp. Hai đối tượng mua xà beng, búa, găng tay, bao tải dứa, nhiều lần đến địa bàn Phổ Yên thăm dò trước khi chọn cửa hàng Thế giới di động làm mục tiêu.

Khoảng 20h ngày 8/9/2025, cả hai di chuyển từ Hà Nội lên Phổ Yên. Đến khoảng 1h ngày 9/9, các đối tượng dùng công cụ phá cửa cuốn, ổ khóa, đập vỡ cửa kính và tủ kính để lấy 17 chiếc điện thoại. Sau khi gây án, Sơn giữ 9 chiếc, Thành giữ 8 chiếc. Cả hai mang số điện thoại này đi bán lấy tiền tiêu xài.

Đáng chú ý, Thành còn liên quan đến một vụ trộm cắp tài sản khác và đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.