Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn và kiểm tra hành chính tại địa bàn khu phố, lực lượng An ninh Công an phường Phú Lợi phát hiện 2 người nước ngoài có nhiều biểu hiện nghi vấn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng, Cơ quan Công an xác định danh tính 2 đối tượng gồm: Shao Zhenquan (SN 1968) và Zhang Jinzhu (SN 1984) cùng có quốc tịch Trung Quốc và hiện đang bị Công an Trung Quốc phát lệnh truy nã quốc tế.

Bắt giữ hai đối tượng Shao Zhenquan và Zhang Jinzhu.

Hiện Công an phường Phú Lợi đã hoàn tất hồ sơ ban đầu và bàn giao 2 đối tượng trên cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Shao Zhenquan và Zhang Jinzhu tại Cơ quan Công an.

Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo các cơ sở kinh doanh lưu trú, hộ gia đình có cho người nước ngoài thuê trọ cần nghiêm túc chấp hành việc khai báo tạm trú qua hệ thống trực tuyến và kịp thời thông báo cho Công an phường khi phát hiện các trường hợp người nước ngoài có biểu hiện nghi vấn, không rõ nhân thân lai lịch.