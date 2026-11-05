Bắt giữ hai đối tượng liên quan vụ án giết người sau cuộc nhậu

Hai đối tượng giết người Danh Thới và Lý Của. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 5/11, thông tin từ Công an TP.HCM cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an xã Nhà Bè khẩn trương điều tra, truy xét các đối tượng liên quan vụ án giết người xảy ra trên đường Đào Tông Nguyên, xã Nhà Bè, TP.HCM vào tối 1/11/2026.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 1/11, Công an xã Nhà Bè tiếp nhận tin báo về vụ việc xảy ra trước địa chỉ số 34A Đào Tông Nguyên, ấp 11, xã Nhà Bè, khiến một người tử vong và hai người bị thương.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp với Công an xã Nhà Bè triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức khám nghiệm hiện trường, xác minh những người liên quan và khẩn trương truy xét đối tượng gây án.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, xuất phát từ mâu thuẫn sau một cuộc nhậu, Danh Thới đã gọi Lý Của đến đánh nhau. Trong lúc xảy ra xô xát, Lý Của sử dụng dao tấn công, khiến một người tử vong, hai người bị thương rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một con dao Thái Lan dài khoảng 20cm, có lưỡi bằng kim loại, cán gỗ. Đây được xác định là hung khí được sử dụng trong vụ án.

Ngay trong đêm xảy ra vụ việc, lực lượng Công an đã triệu tập Danh Thới cùng những người tham gia cuộc nhậu để phục vụ công tác điều tra, đồng thời tổ chức truy tìm đối tượng Lý Của.

Khi đang lẩn trốn tại xã Tân Lợi, TP Đồng Nai, Lý Của đã bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 4/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Danh Thới (SN 1995, thường trú xã Ngọc Chúc, tỉnh An Giang) và Lý Của (SN 1996, thường trú xã Ngọc Chúc, tỉnh An Giang) để điều tra về tội “Giết người”.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.