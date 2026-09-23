Bắt giữ hai đối tượng liên quan 2 vụ cướp giật dây chuyền

Khoảng 18h15-18h25 ngày 19/9, trên đường Ngô Văn Sở và đường Lạc Long Quân, thuộc phường Lào Cai, liên tiếp xảy ra 2 vụ cướp giật tài sản. Hai nạn nhân đều là nữ, đang di chuyển trên đường thì bị 2 nam giới đi xe máy áp sát từ phía sau, giật dây chuyền vàng rồi bỏ trốn.

Các đối tượng bị bắt giữ ( Ảnh: Thanh Tuấn)

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Lào Cai chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an phường Lào Cai khám nghiệm hiện trường, rà soát địa bàn, truy tìm các đối tượng liên quan.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định Mai Xuân Quỳnh (SN 1989, trú tại thôn Bảo Chính, xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình) là một trong những đối tượng gây án. Quỳnh từng có 4 tiền án và thường xuyên thay đổi địa điểm, phương thức di chuyển để lẩn trốn.

Cơ quan chức năng tổ chức thực nghiệm hiện trường vụ cướp giật tài sản do đối tượng Mai Xuân Quỳnh (áo trắng) và Trương Tuấn Tú (áo xám) gây ra tại phường Lào Cai (Ảnh: Thanh Tuấn).

Sau gần 24 giờ truy xét, lực lượng trinh sát bắt giữ Quỳnh khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Trương Tuấn Tú (SN 2011, trú tại thôn Na Lang, xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai) là đồng phạm. Khoảng 11h ngày 22/9, lực lượng trinh sát bắt giữ Tú.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận thực hiện hành vi cướp giật do nợ nần và cần tiền tiêu xài. Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan, trong đó có 2 sợi dây chuyền vàng của các bị hại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Cướp giật tài sản”, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.