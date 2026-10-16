Bắt giữ hai đối tượng cướp giật tài sản của nữ du khách nước ngoài

Ngày 16/10, Công an TP. Huế cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ Nguyễn Công Bình (SN 1993, trú phường Thuận An, Huế; hiện ở xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) và Trần Lợi (SN 2000, trú phường Thuận An), để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Công an dựng hiện trường vụ hai đối tượng Nguyễn Công Bình (ngồi trước) và Trần Lợi (ngồi sau) cướp giật tài sản của nữ du khách người Ý. Ảnh CACC

Trước đó, vào chiều 15/10, hai nữ du khách Ý là Miriam Monori (26 tuổi) và Lucrezia (28 tuổi) đến Công an phường Phú Bài (Huế) trình báo bị cướp giật điện thoại iPhone 17 Pro Max màu xám khi lưu thông trên Tỉnh lộ 18A, theo hướng từ cầu Trường Hà (xã Phú Vang) lên Phú Bài.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Huế phối hợp với Công an xã Phú Vang, Công an phường Phú Bài và Tổ tuần tra, kiểm soát 785 triển khai truy xét, nhanh chóng xác định, bắt giữ hai đối tượng liên quan và thu hồi chiếc điện thoại bị cướp giật.

Công an TP. Huế trao trả tài sản cho nữ du khách Ý.

Sau khi nhận lại tài sản, hai nữ du khách bày tỏ sự cảm kích, cảm ơn lực lượng Công an TP. Huế đã nhanh chóng truy xét, thu hồi tài sản bị cướp giật.

Phòng Cảnh sát hình sự hiện tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.