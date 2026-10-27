Bắt giữ hai đối tượng cầm hung khí cố thủ trên mái nhà

Theo thông tin từ người dân, căn nhà trên được một nhóm gồm một phụ nữ và hai người đàn ông, cùng quê Hải Phòng, thuê ở cách đây nhiều ngày. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, khoảng 22 giờ ngày 26/10, tại thôn Gia Miêu, xã Hà Long, lực lượng Công an đã khống chế, bắt giữ 2 đối tượng nói trên. Sau khi bị bắt giữ, các đối tượng được áp giải lên ô tô rời khỏi hiện trường, quá trình vây bắt diễn ra an toàn, không gây ảnh hưởng đến người dân và lực lượng làm nhiệm vụ. Sự việc thu hút sự chú ý của người dân địa phương. Hàng trăm người dân đã tập trung theo dõi diễn biến vụ việc khiến lực lượng chức năng phải tổ chức bảo đảm an ninh, trật tự, giữ an toàn cho nhân dân trong quá trình vây bắt.

Sau khi bị bắt giữ, các đối tượng được áp giải lên ô tô rời khỏi hiện trường, quá trình vây bắt diễn ra an toàn, không gây ảnh hưởng đến người dân và lực lượng làm nhiệm vụ. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, đầu giờ chiều cùng ngày (26/10), lực lượng chức năng xã Hà Long nhận được thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng về việc phối hợp truy bắt một nhóm người từ Hải Phòng đến địa bàn. Ngay sau đó, Công an xã Hà Long đã phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an thành phố Hải Phòng triển khai biện pháp truy bắt các đối tượng.

2 người đàn ông bỏ chạy lên mái nhà, mang theo hung khí gồm kiếm, gậy gỗ… và cố thủ trong nhà. Ảnh: TTXVN phát

Theo thông tin từ người dân, căn nhà trên được một nhóm gồm một phụ nữ và hai người đàn ông, cùng quê Hải Phòng thuê ở cách đây nhiều ngày. Trưa 26/10, khi lực lượng Công an tiếp cận, người phụ nữ bị khống chế, bắt giữ, còn hai người đàn ông bỏ chạy lên mái nhà, mang theo hung khí gồm kiếm, gậy gỗ… và cố thủ trên đó.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ngôi nhà nằm ngay tuyến Quốc lộ 217 có đông phương tiện qua lại. Ảnh: TTXVN phát