Bắt giữ gần 1 tấn trứng gà non đông lạnh không rõ nguồn gốc

Thông tin từ BCH Bộ đội Biên phòng (thành phố Quảng Ninh) cho biết, Đồn Biên phòng Trà Cổ phối hợp các lực lượng chức năng vừa phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển số lượng lớn trứng gà non đông lạnh không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng và tang vật. Ảnh: BPQN.

Cụ thể, khoảng 0h13 ngày 30/9, tại khu vực ven biển thuộc khu phố Bình Ngọc, phường Móng Cái 1, tổ tuần tra Đồn Biên phòng Trà Cổ phối hợp Công an phường Móng Cái 1, Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 1 (Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan) và Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia phát hiện 3 nam giới đang vận chuyển các bao tải từ bờ biển lên xe bán tải Ford Ranger, BKS 14K-269.09.

Khi được yêu cầu kiểm tra, cả 3 người bỏ chạy. Tổ công tác tổ chức truy đuổi và bắt giữ được Phạm Văn Tú (SN 1999, trú khu phố Tràng Vỹ, phường Móng Cái 1), hai người còn lại bỏ trốn.

Kiểm tra chiếc xe bán tải, lực lượng chức năng phát hiện 16 bao tải, bên trong mỗi bao có một thùng xốp chứa trứng gà non đông lạnh, tổng khối lượng 640kg.

Tiếp tục kiểm tra, tổ công tác phát hiện cách xe khoảng 50m về phía bãi biển thêm 8 bao tải chứa 320kg trứng gà non đông lạnh, nâng tổng số hàng hóa lên 960kg.

Tại thời điểm kiểm tra, Phạm Văn Tú xuất trình được các giấy tờ liên quan đến người, phương tiện và giấy phép lái xe nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số hàng hóa trên.

Lực lượng chức năng đã đưa Phạm Văn Tú, phương tiện cùng 960kg trứng gà non đông lạnh về Đồn Biên phòng Trà Cổ để làm rõ.