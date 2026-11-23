Ngày 23/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Văn Hiếu (SN 1996, trú xã Châu Phú, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một đối tượng có dấu hiệu dụ dỗ, xâm hại tình dục nhiều trẻ em nam, khoảng 10 tuổi, trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng Nguyễn Văn Hiếu. Ảnh: CACC

Nhận định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Mỹ Đức (An Giang) triển khai xác minh, điều tra. Qua đó, lực lượng chức năng xác định các vụ việc xảy ra tại khu vực xã Mỹ Đức và tập trung rà soát những người có liên quan.

Ngày 9/11, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Nguyễn Văn Hiếu là đối tượng nghi vấn, đồng thời vận động người này ra đầu thú để phục vụ điều tra.

Tại cơ quan công an, Hiếu khai nhận, trong khoảng thời gian từ năm 2021-2025, lợi dụng sự ngây thơ, thiếu hiểu biết của nhiều cháu bé, đối tượng nhiều lần dụ dỗ các em đến nhà riêng, sau đó thực hiện hành vi xâm hại tại phòng ngủ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và các hành vi liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.