Bắt giữ gã đàn ông Hải Phòng thuê tài sản đem bán, thế chấp

Ngày 18/9, thông tin từ Công an phường Gia Viên (TP Hải Phòng) cho biết, mới đây đơn vị đã phát hiện, bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trộm tài sản ở nhiều địa bàn thành phố, với tổng giá trị gần 60 triệu đồng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 5/2026, Nguyễn Đăng Trường Giang nảy sinh ý định giả vờ thuê các tài sản có giá trị (máy ảnh, xe máy điện, phòng ở) qua mạng xã hội rồi mang đi thế chấp hoặc lấy đồ bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Cụ thể, ngày 24/6, Giang thuê 1 máy ảnh Canon R50 của anh N.Q.D (trú tại phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng) mang thế chấp và bán lại cho người khác.

Đối tượng Nguyễn Đăng Trường Giang và các tang vật thu giữ. Ảnh: Cơ quan Công an.

Với thủ đoạn trên, ngày 12/8, Giang liên hệ với chị L.T.N.L (trú tại phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng) thuê 1 máy ảnh Canon R50. Nhận máy xong, Giang đem thế chấp, sau đó nhờ người chuộc ra rồi bán cho người khác qua mạng.

Chưa dừng lại ở đó, trong tháng 8/2026, Giang thuê 1 xe máy điện Vinfast mang BKS 15AC-162.xx của chị T.L.T.M (trú tại phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng) rồi mang đến khu vực chân cầu An Dương thế chấp.

Tiếp đó, đối tượng còn thuê căn hộ tại Tòa nhà Doji (phường Đông Hải). Lợi dụng chủ nhà không có mặt, Giang lén tháo 1 tivi Samsung 55 inch và 1 máy chơi game Nintendo Switch mang đi thế chấp cho các đối tượng quen trên mạng.

Hiện Công an phường Gia Viên đã thu hồi được các tài sản gồm: xe máy điện, tivi, máy chơi game, máy ảnh Canon R50; đồng thời hoàn thiện hồ sơ, phối hợp các đơn vị liên quan xử đối tượng Nguyễn Đăng Trường Giang theo quy định của pháp luật.