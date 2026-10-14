Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 232 bình khí cười

Đối tượng Nguyễn Đức Sơn (giữa) và 232 bình khí cười được phát hiện trên xe ô tô do đối tượng điều khiển. Ảnh: Trần Huyền

Tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển phương tiện không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số hàng hóa trên.

Trước đó, vào tối 7/10, Tổ công tác Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Bắc (Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng) chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Quảng Đức, Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh và Ban Chỉ đạo 389 xã Quảng Đức tổ chức tuần tra, kiểm soát trên địa bàn.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, lực lượng phối hợp phát hiện một xe ô tô bán tải nhãn hiệu Ford Ranger, biển kiểm soát 14A-608.52, di chuyển từ hướng cao tốc Móng Cái - Hải Phòng có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, người điều khiển phương tiện khai tên là Nguyễn Đức Sơn (sinh năm 1984, trú tại phường Yên Tử, thành phố Quảng Ninh). Kiểm tra bên trong xe, lực lượng chức năng phát hiện 232 bình khí nghi chứa khí N₂O. Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng Nguyễn Đức Sơn không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số bình khí trên và khai nhận đây là các bình chứa khí N₂O.

Tổ công tác đã yêu cầu người điều khiển đưa phương tiện cùng toàn bộ 232 bình khí về Đồn Biên phòng Quảng Đức để lập biên bản làm việc, tiếp tục xác minh nguồn gốc, tính chất số hàng hóa và các tình tiết liên quan.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.