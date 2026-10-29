Bắt giữ đối tượng vận chuyển pháo nổ trái phép

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Công an tỉnh Hà Tĩnh) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thế Hải (SN 1982, trú thôn Đại Lĩnh, xã Sơn Hồng) về tội "Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm" theo Điều 191 Bộ luật Hình sự.

Phạm Thế Hải cùng tang vật bị bắt giữ. (Ảnh CAHT)

Theo tài liệu điều tra ban đầu, trước đó, ngày 18/10, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (xã Sơn Kim 1, Hà Tĩnh). Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo kiểm tra phương tiện đang làm thủ tục nhập cảnh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tài xế Phạm Thế Hải cất giấu trái phép lượng lớn pháo nổ trên xe đầu kéo do mình điều khiển. Tang vật thu giữ gồm 10 hộp pháo hoa nổ loại 9 quả/dàn và 3 hộp loại 49 quả/dàn, tổng khối lượng là 26 kg.

Tại cơ quan điều tra, Hải thừa nhận hành vi vi phạm. Đối tượng khai nhận mua số pháo nổ nói trên từ nước ngoài, vận chuyển trái phép qua biên giới đem về sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.